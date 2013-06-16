نتايج نهايي انتخابات شوراي شهر بندرعباس اعلام شد/13 عضو اصلي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بندرعباس عصر يكشنبه در نشستي خبري توسط احمد مرادي فرماندار بندرعباس اعلام شد.
فرماندار بندرعباس در اين نشست اظهار داشت: از مجموع 199 هزار و 721 راي ماخوذه در انتخابات شوراي شهر بندرعباس آقاي اسلام باوقار با 23 هزار و 527 راي، مهران نجاتي با 20 هزار و 412 راي، فاطمه جراره با 18 هزار و 546 راي، رضا حيدري زاده با 18 هزار و 320 راي، كيانوش جهانبخش با 16 هزار و 267 راي، هومن رفيعي بندري با 15 هزار و 999 راي، پروين عليزاده با 15 هزار و 98 راي، مسعود عبدالله زاده با 15 هزار و 32 راي، عبدالله آبسواران با 14 هزار و 890 راي، راحله مولايي با 14 هزار و 184 راي، پرويز سالاري با 13 هزار و 438 راي، عباس پوريان با 13 هزار و 221 راي و حسام صميمي با 13 هزار و 116 راي به عنوان 13 عضو اصلي شوراي شهر بندرعباس انتخاب شدند.
وي ادامه داد: همچنين محمدرضا بي نياز با 12 هزار و 568 راي، جمشيد رئيسي با 12 هزار و 281 راي، محمد پوريان با 12 هزار و 137 راي، غلامرضا رستمي با 11 هزار و 736 راي، فاطمه مريدي با 11 هزار و 383 راي و عبدالمجيد جلالي با 11 هزار و 213 راي به عنوان شش عضو علي البدل شوراي شهر بندرعباس انتخاب شدند.
به گزارش مهر، 140 نامزد در چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر بندرعباس با يكديگر رقابت كردند.
نظر شما