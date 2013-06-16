استفاده از رفسنجانی و خاتمی یکی از محورهای کاری دولت آینده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید علی اشرف حسینی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران تبریزی با بیان این مطلب گفت: آرایی که روحانی کسب کرده است از تمام سلایق و طبقات فکری و اجتماعی جامعه است و تمام سطوح کشور را شامل می شود.

وی ابراز داشت: مشی روحانی حرکت در مسیر اعتدال است و در این راه از نیروهای خدوم و خدمت گزار در کشور استفاده خواهد کرد.

حسینی ابراز داشت: رئیس جمهور منتخب از تمام افراد نقاط مختلف کشور استفاده خواهد کرد و شایسته سالاری سر لوحه کار آن خواهد بود.

رئیس تاد انتخابات حسن روحانی یازدهمین رئیس جمهوری ایران در استان گفت: بی هیچ تردیدی فضای نقد در دولت آینده مهیاتر از گذشته خواهد بود و در این رابطه با صراحت می گوییم در دولت روحانی تمام انتقادات بدون لکنت زبان مطرح و شنیده خواهد شد.

حسینی در پایان از تمام هم استانی های خود به خاطر اعتماد به دکتر حسن روحانی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: دولت یازدهم دولتی باشد که بتواند به مطالبات مردم این منطقه و ایران اسلامی پاسخگو باشد.