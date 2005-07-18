نامه سرگشاده دانشجويان ايراني به "اميل لحود"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اصلي اين نامه در حاشيه تجمع اعتراض آميز انجمن هاي اسلامي دانشنجويان مستقل در برابر سفارت لبنان به سفير اين كشور تسليم و براي حاضران در تجمع نيز قرائت شد.

در بخشي از اين نامه آمده است: بيست و سه سال است فرزندان برومند اين آب و خاك انقلابي كه در كشور دوست و برادر لبنان ربوده شده‌‏ اند در وضعيت نامعلومي به سر مي ‌‏برند و بيست و سه سال است پدران و مادران و همسران و فرزندان "كاظم اخوان"، "تقي رستگارمقدم"، "احمد متوسليان" و "سيدمحسن موسوي" كمترين اطلاع و خبري از عزيزانشان ندارند.

اين نامه مي افزايد: آقاي رئيس؛ بيست وسه سال است اين سرمايه ‌‏هاي ارزشمند اسلام، انقلاب و ايران به ‌‏عنوان سند افتخار، آزادي ‌‏خواهي و استقلال ‌‏طلبي سرگذشت مبهمي دارند.

آقاي لحود؛ ما دانشجويان، امروز صداي مظلوميت و فرياد بلند غربت اخوان، رستگارمقدم، متوسليان و موسوي در گوش جهانيان و پژواك انديشه‌‏هاي در حصار مانده برادرانمان و بازتاب روح رهايي ‌‏بخش فرزندان اين ملتيم.

آقاي رئيس؛ اكنون فرصت تاريخي براي گشايش راز سر به مهر شده وضعيت چهار ديپلمات ايراني با در اختيار بودن سرنخ زنده ماجراي ربايش يعني "سمير جعجع" به دست آمده است.

دانشجويان ايراني در ادامه نامه خود به رييس جمهوري لبنان تاكيد كردند كه خواستار ياري و مدد دولت دوست و برادر، لبنان خصوصا شخص وي براي مشخص‌ ‏شدن وضعيت عزيزان در بند هستند.

آنها در ادامه نامه خود نوشتند: آقاي رئيس؛ ما با آزادي "سمير جعجع" پيش از روشن‌‏ شدن سرنوشت مبهم و نامشخص چهار ديپلمات ايراني مخالفيم. ما دولت لبنان را در كشف سري كه بيست و سه سال بغض‌‏ها را در گلو نگه داشته است، مسؤول مي‌‏دانيم و تصميم جسورانه و رفتار انساني شما درباره وضعيت فرزندان ملت ايران، در حافظه تاريخيمان ثبت خواهد شد و اقدام شما در روشن‌ ‏شدن سرنوشت چهار ديپلمات ايراني، جايگاه و منزلت دولت لبنان را در اذهان جامعه ايران ارتقا خواهد بخشيد.

آقاي رئيس؛ ما دانشجويان بي ‌‏صبرانه چشم انتظار اقدام انقلابي شما در راستاي روشن‌‏شدن سر گذشت "كاظم اخوان"، "تقي رستگارمقدم"، "احمد متوسليان" و "سيدمحسن موسوي" مي‌‏ باشيم.

اين نامه ازسوي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل كه براي برگزاري تجمع اعتراض آميز دانشجويان در برابر سفارت لبنان نيز مجوز دريافت كرده بودند، صادر شده است.