همگانی کردن قرائت قرآن کریم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی توسعه فعالیت های قرآنی استان در استانداری اظهار داشت: یکی از ویژگی ها ی قرآن کریم، قرائت و صوت هنرمندانه کلام وحی بوده به شیوه هنرمندانه در بین افکار عمومی تداعی می کند.



وی افزود: در شهرهای استان باید نسبت به تربیت قاری قرآن حرفه ای که آشنا به فنون قرائت قران کریم هستند اقدام شود.



استاندار مازندران از وجود 311 موسسه قآن در بافت روستایی استان جهت تربیت و آموزش مفاهیم قرآن در استان خبر داد و از اختصاص دو میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به مراکز دارالقران با بازپرداخت هشت ساله در استان خبر داد.



وی با اعلام اینکه بیش از سه هزار روستا در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: وجود یک قاری خوش صوت قرآن کریم در روستای استان نیاز است.

صدور 1500 گواهینامه قرآنی

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران نیز از صدور هزار و 500 گواهینامه آموزش قرآنی در استان خبر داد.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی نیز در این جلسه اظهار داشت: 63 موسسه فرهنگی قرآن کریم در مازندران فعالیت می کنند.



وی با بیان اینکه در برخی از شهرهای مازندران موسسات قرآنی وجود ندارد، گفت: افزایش کیفیت موسسات قرآنی، آموزش کارگاه تخصصی قرآن کریم و بیمه مربیان از برنامه محوری شورای فعالیت های قرآنی استان است.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه 873 کانون فرهنگی وهنری مساجد در سطح استان فعالیت می کنندف گفت: یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای تجهیز موسسات دارالقرانی اعتبار تخصیص پیدا کرده است.



ابراهیمی افزود: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان طرح بزرگ تفسیر قرآن کریم با اعزام مبلغان به مساجد استان جدی گرفته شود.





