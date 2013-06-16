بحران سیاسی در کویت تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه، یک مقام ارشد دادگاه عالی کویت از انحلال پارلمان این کشور با حکم این دادگاه خبر داد.

بنا بر این گزارش دادگاه عالی قانون اساسی این کشور با منحل کردن پارلمان خواستار برگزاری انتخابات جدید شد.

دادگاه قانون اساسی این تصمیم را بعد از بررسی چالش های وارده از سوی مخالفان برای تغییر نظام انتخاباتی این کشور به دستور امیر این کشور اتخاذ کرده است.

مخالفان کویتی اعلام کرده اند تغییرات تازه در نظام انتخابات، در جهت منافع خاندان حاکم بوده و بدون اجماع عمومی تصویب شده است.

دستور تعدیل قانون انتخابات و ایجاد تغییراتی در این قانون اکتبر گذشته و هنگام انحلال پارلمان از سوی شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت صادر شده بود.

دادگاه قانون اساسی کویت با ابطال انتخابات قانوگذاری که دسامبر گذشته برگزار شد و هم چنین انحلال پارلمان کنونی طرفدار دولت، قانونی بودن فرمان امیر مبنی بر تعدیل سیستم انتخابات که مخالفان به دلیل آن انتخابات اخیر را تحریم کرده بودند، تایید کرد.

قاضی " یوسف المطاوعه " رئیس دادگاه این حکم را که خواهان برگزاری انتخابات قانونگذاری جدید بود را قرائت کرد.این دومین بار ظرف یک سال اخیر است که دادگاه عالی کویت انتخابات پارلمانی این کشور را لغو می کند.

این دادگاه به ویژه ، قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان امیر را که اکتبر گذشته پس ازانحلال پارلمان صادر شد و از طریق آن قانون حوزه های انتخاباتی با کاهش نامزدها از چهار نامزد به یک نامزد تعدیل شد، بررسی کرد.

پس از صدور فرمان امیر، اوضاع سیاسی که از سال 2006 با برگزاری چندین تظاهرات خیابانی در کویت بحرانی شده بود، بحرانی تر شد.

مخالفان ضمن مخالفت با تعدیل قوانین حوزه های انتخاباتی که به " فرمان یک رای " مشهور شده ، انتخابات دسامبر 2012 که به تشکیل پارلمان طرفدار دولت به شکل کامل منجر شد، تحریم کردند.

طبق ماده 71 قانون اساسی کویت، امیر این حق را دارد تا در نبود پارلمان و در موارد ضروری و تدابیری که جنبه فوریت دارد، قانونگذاری کند.

امیر کویت پیشتر اعلام کرده بود که حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در زمینه قانون انتخاباتی را هرچه که باشد قبول دارد و قرار است برای مردم سخنرانی نیز ایراد کند.