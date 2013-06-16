قبل از انتخابات می خواستم به ولایتی بگویم رای قالیباف بیشتر است/ روحانی خیرالموجودین است

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله عسگراولادی در مراسم شهدای حزب موتلفه که عصر امروز برگزارشد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه حزب موتلفه از ولایتی حمایت کرده بود رویکردتان نسبت به دولت آینده چیست گفت: من قبلا هم گفته بودم که شش کاندیدای ریاست جمهوری به همراه حداد عادل و عارف که از انتخابات کناره گیری کردند هر کدام که رئیس جمهور شوند می شود با آنان کار کرد.

وی افزود: من تمام این شش کاندیدای ریاست جمهوری را از گذشته می شناختم و با همه آنان کار کرده بودم و تمام این کاندیداها صالح هستند و در میان آنان سیاه و سفید نداریم.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه روحانی خیرالموجودین بود گفت: آقای روحانی که از سوی مردم رای آوردند خیرالموجودین هستندو ما باید سعی کنیم با دولت ایشان همکاری کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری چیست گفت: تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری زیاد بود و اگر به یک نفر تبدیل می شدند می توانستند در انتخابات پیروز شوند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا آقای ولایتی که حزب شما نیز از ایشان حمایت کرده بود به توافق ائتلاف سه گانه پایبند نماند افزود: من وکیل مدافع ایشان نیستم و باید از خودشان بپرسید اما تا آنجایی که می دانم به ولایتی خبر داده بودند که در بعضی از استانها نفر اول است اما این خبرها درست نبود.

وی افزود:ولایتی تصور می کرد که رایش بالاست اما من اگر این روزهای آخر ایشان را می دیدم به ایشان می گفتم که رای قالیباف از شما بالاتر است اما نشد که ولایتی را ببینم.

عسگراولادی تصریح کرد: اما همانطور که در این مراسم دیدید آقای ولایتی از روحیه بسیار بالایی برخوردارند و آمادگی خود را برای همکاری با دولت آینده نیز اعلام کرده است و هیچ فرقی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما به رئیس جمهور منتخب برای تشکیل کابینه چیست گفت: آقای روحانی باید با اهل فن و حق مشورت کند و الان هم مشورت هایش شروع کرده است و انشاالله از این مشورت ها کابینه خوبی در بیاید.