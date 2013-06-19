ارائه فرهنگ ایرانی - اسلامی به جهانیان نیازمند توجه به صنایع دستی است/ موزه قرآنی در کشور تأسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنایع دستی ایران، پیوند هنرمندان زحمت کشی است که زیر چرخ تنگناها می‌روند اما نمی‌گذارند چرخ تولید صنایع دستی کشور از حرکت بایستد.

امروزه نقش نمایشگاه‌ها در بازاریابی صحیح، تبلیغات و نقش هنرمندان در ارتقاء فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی پررنگ تر از همیشه جلوه می‌کند.

نمایشگاه‌ها به عنوان مهم ترین و نتیجه بخش ترین ابزار تبلیغاتی و رویدادهای اقتصادی و بازرگانی محسوب شده و یکی از مهم ترین ابزار معرفی صنایع دستی به جهان هستند.

نمایشگاه‌ها در سه بخش استانی، کشوری و بین المللی (ایران و سایر کشورها) برگزار می‌شود.

نمایشگاه ملی صنایع دستی بمناسبت بزرگداشت روزجهانی صنایع دستی 20 خردادماه (10 ژوئن) بمنظور حمایت و معرفی صنایع دستی کشور از 16 تا 21 خردادماه همزمان با هیاهوی تبلیغات انتخاباتی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار ‌شد.

روز اول نمایشگاه بود در سایت تقویم نمایشگاه‌های ایران، ساعت نمایشگاه را دیدم نوشته بود از 9 صبح تا 21 شب نمایشگاه برقرار است.

چون از شهرستان می‌خواستم بروم با خود گفتم صبح زود بروم و تا ساعت 17 بعد از ظهر در خانه باشم.

به محل نمایشگاه رسیدم، تا از نگهبانی پرسیدم خیالم راحت شد می‌ترسیدم نکند که اصلا نمایشگاه شروع نشده باشد.



نگهبان گفت: تا ساعت 15 بعد از ظهر نمایشگاه سنگ برپاست و پس از آن نمایشگاه صنایع دستی افتتاح می‌شود.

در تقویم نمایشگاهی بازدید از ساعت 9 صبح تا 15 بعد از ظهر نوشته شده بود این ساعت خیلی مناسب بود و برای شهرستانی‌ها خیلی خوب بود زیرا به موقع به شهرشان می‌رسیدند.

اما وقتی آنجا رفتم، گفتند ساعت بازدید 15 تا 21 شب است و ساعت کار نمایشگاه را در سایت زده‌اند نه ساعت نمایشگاه صنایع دستی را.

مردم از شهرستان‌های مختلف آمده بودند برخی بچه به بغل و دخترهای دانشجو از استان البرز آمده بودند.

مردم به ناچار بیرون از نمایشگاه منتظر شدند. من هم رفتم داخل تا شروع نمایشگاه، به نحوی وقت را بگذرانم.

برای نماز و ناهار به نمازخانه رفتم و راس ساعت 15 جلوی درب نمایشگاه صنایع دستی حاضر شدم.

علاقه مردم به صنایع دستی

این همه جمعیت پر شور و با اشتیاق برای دیدن صنایع دستی برایم باور کردنی نبود پیر و جوان آمده بودند، با یکی از خانم‌ها هم صحبت شدم که دلیل حضورش را بدانم، گفت: من 75 سالم هست و به خاطر علاقه‌ای که به صنایع دستی دارم از شمال کشور آمده ام.

این حضور را در روز نخست نمایشگاه که دیدم با خود گفتم پس نمی‌شود گفت که سطح درآمد مردم پایین آمده و صنایع دستی فروش ندارد بلکه هنرمند باید با روز پیش رود زیرا صنایع دستی همیشه مشتری خاص خود را دارد و نیاز به فرهنگ سازی برای مردم نیست و مسئولان، باید کمر همت ببندند و آستین ها را بالا بزنند.

سالن اول کار زنده بود که به صورت عملی خانم‌ها و آقایان مشغول هنرنمایی، عرضه و نمایش کارهای خود بودند 140 غرفه به تولید زنده و عرضه صنایع دستی می‌پرداختند.

برخی نشسته پارچه می‌بافتند و خیلی‌ها با لباس‌های محلی پر زرق و برق کار می‌کردند. کودکان هم با اشتیاق به والدینشان می‌گفتند که باید برایمان خرید کنید.

یکی گلیم می‌بافت، یکی گیوه و دیگری به قلم زنی روی مس مشغول بود و صدای کوبیدن بر مس‌هایش خانمی را که نقاشی روی پارچه می‌کرد را می‌آزرد و وقتی دید که من مطالبی یادداشت می‌کنم رو به من با صدایی بلند گفت: چرا باید غرفه‌های هنرهای پرصدا از بی صدا جدا نشود؟

اما بازدید کننده‌ها لذت می‌بردند، عکس می‌گرفتند و خرید می‌کردند.

هنرمندان همه نوع کالایی آورده بودند از تمامی استان‌ها و حتی کشورهای خارجی آمده بودند.

هرکس با هر قومیت و هرنژادی، لر، بلوچ، فارس، کرد، ترک و ... آمده بود و برای همه نوع سلیقه و همه سطح درآمدی کالا بود.

اما این نمایشگاه معایبی هم داشت

هر هنرمند یا هر کالایی را که می‌خواستی، پیدا نمی‌کردی زیرا سالن‌ها شماره بندی یا تخصصی نبود مشخص بود که مانند نمایشگاه کتاب، پیشرفته و با اهمیت نیست.

تقسیم بندی و تفکیک رشته‌های هنری انجام نشده بود که عرضه کالاهای خاص در یکجا و به صورت طبقه بندی شده باشد یا به عنوان مثال تمامی هنرمندان یک رشته هنری، یکجا باشد.

کارهای دستی در کنار کارهای دستگاهی عرضه شده بود و شاید به دلیل این که مردم از لحاظ اقتصادی با کاهش قدرت خرید مواجه بودند کالاهایی با قیمت پایین را هم به وفور آورده بودند.

نمایشگاه تا ساعت 10 شب ادامه داشت و ماموران انتظامات به سختی و اجبار مردم را از نمایشگاه خارج و درب‌ها را قفل می‌کردند.

یک سال منتظر بودم اما در این روز که فرصت را برای دیدار از نمایشگاه گذاشته بودم، تمام هفت ساعت را راه رفتم اما در آخر به دلیل این که نمایشگاه فقط بعد از ظهر برپا بود نتوانستم سالن صنایع دستی کشورهای خارجی شرکت کننده را ببینم.

حضور 132 رشته از 366 رشته صنایع دستی در نمایشکاه

این نمایشگاه در مساحتی به فضای 15 هزار مترمربع بود که هفت هزار و 200 متر از آن به فضای غرفه‌ای اختصاص داشت و در هفت ساعت نمی‌شد تمام غرفه‌ها را دید.

31 استان کشور محصولات صنایع دستی خود را در 620 غرفه و در 132 رشته صنایع دستی به نمایش گذاشته بودند.

در کشور 366 رشته و زیررشته صنایع دستی در کشور وجود دارد اما تنها 132 رشته توانسته بودند در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

چینش غرفه‌های نمایشگاه یا باید بر اساس 31 استان بود که اگر این اقدام انجام می‌شد استان کم کار و پر کار به راحتی معلوم می‌شد و ارزیابی و درجه بندی می‌شدند و مسئولان استانی تلاش و توجه بیشتری به بهتر برگزار شدن این نمایشگاه می‌کردند و یا بر اساس نوع کالا و صنایع دستی عرضه شده طبقه بندی می‌شود که پیدا کردن هر رشته‌ای که می‌خواستی راحت امکان پذیر بود.

به عنوان مثال برای یک رشته صنایع دستی باید 4 غرفه را در یک سالن، دو غرفه را در سالن بعد، و همین طور تا انتها می‌رفتی و زمان را به راحتی از دست می دادی.

ساعت 10 بود که جزو آخرین نفرها از سالن خارج شدم؛ عشایر از سراسر کشور آمده بودند و با برپایی چادر، آداب و رسوم خود را در فضای باز این نمایشگاه معرفی و نان سنتی و آش محلی را عرضه می‌کردند، من هم در صف ایستادم که گفتند دیگه در صف نایستید تمام شده است.

آن طور که من دیدم تنها معاون صنایع دستی استان همدان مردم را از سر درگمی نجات داده بود و یک کتابچه‌ای تهیه کرده بود و نام هنرمندان این استان که در این نمایشگاه حضور داشتند و هنری را که ارائه می کردند را در آن آورده بود و توضیحاتی در مورد صنایع دستی و تعداد هنرمندان این استان که اقدام قابل توجه و خوبی بود.

در این نمایشگاه بازدید برای عموم آزاد بود و کالاهای ارائه شده هم متنوع و جذاب و برخی هم تکراری و قدیمی بود، رشته‌های صنایع دستی زیادی هم بود اما کمتر کسی شاید می‌توانست آن چه را می‌خواهد در یک روز پیدا کند.

موزه قرآنی در کشور تأسیس شود

علی عباسی اسفهرود هنرمند نقش برجسته روی سفال استان قم گفت: اهل تسنن با قیمت بالا می‌خواهند آثار معنوی ما را خریداری کنند یک نفر از عربستان برای سالن هتلش از من خواست تا اسم علی(ع) را که در کنار جزء 30 قرآن کریم روی کوزه سفالی درآورده بودم خارج کنم تا با قیمت بالایی از من خریداری کند.

وی ادامه داد: آنان این قدر برای کارهای قرآنی ارزش قائل هستند اما در ایران به این موضوع ها کمتر اهمیت داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در کشور باید موزه قرآنی تاسیس کنند و آثارمعنوی هنرمندان کشور را در آن نگهداری کنند.

این هنرمند نقش برجسته روی سفال قم با انتقاد از اینکه در نمایشگاه‌ها، غرفه‌هایی که کارهای شاخص اسلامی را ارائه می‌دهند در بهترین جاها تعبیه نمی‌شوند، گفت: در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر از کدام نماد اسلامی استفاده می‌شود؟ چقدر مروج صنایع دستی مذهبی خود به بیگانگان هستیم؟

عباسی اسفهرود ادامه داد: کنار کارهای با ارزش کالاهای کم ارزش هم عرضه شده تا مردم دست خالی بیرون نروند اما این کار کیفیت نمایشگاه را پایین آورده است.

وی گفت: در این نمایشگاه من روی تخم شترمرغ آیات قرآنی را تراشیده‌ام اما کارشناسان نمایشگاه می‌گوید این کار جزء صنایع دستی نیست با وجودی که مواد اولیه کار من تخم شترمرغ بوده اما حدود دو ماه رویش کار دست انجام دادم.

وی افزود: در این نمایشگاه ماهی تاکسی درمی شده (خشک و درون آن پرشده) و پارچه‌های ماشین بافت را آوردند، اما کارشناس نمایشگاه اشکالی به ارائه آنها نگرفته است.

پراکندگی هنرمندان قم در نمایشگاه

یکی دیگر از هنرمندان استان قم در این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: ما غریب واقع شده ایم و هر یک از هنرمندان قم در سالنی هستند و این پراکندگی سبب شده که هنر قم آن طور که باید شناخته نشود.

وی گفت: نمایشگاه‌ها عرصه‌ای برای عرضه آثار هنرمندان صنایع دستی است اما همه کس فرصت استفاده نمی‌یابد.

عدم اعتبارات استانی سبب شده تا نمایشگاه ثابت و متغیر در قم وجود نداشته باشد

برای پاسخ به این سوال که چرا هنرمندان صنایع دستی ناراضی اند و چه تدابیری در این خصوص اندیشیده شده، به اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان قم رفتم.

مهدی نصر اصفهانی معاون صنایع دستی استان قم، در مورد نمایشگاه صنایع دستی خردادماه سال جاری گفت: هنرمندان استان قم در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشور در 11 غرفه به صورت تولید زنده و فروش فعالیت کردند.

وی گفت: در نمایشگاه امسال میزان ورودی کالاهای صنایع دستی، خروج این کالاها، بررسی صنایع دستی مورد اقبال بازدید کنندگان و دلیل شاخصه های این استقبال بررسی شد.

وی ادامه داد: با بررسی این موضوعات می‌توان پلان مدیریت صنایع دستی کشور را ترسیم کرده و کالاهایی که بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرند را شناسایی و روی آنها تمرکز کرد.

معاون صنایع دستی استان قم گفت: در حاشیه این نمایشگاه از سایت مربوط به شناسنامه و کارایی کالاهایی که مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده‌اند و سایت صدور مجوزهای سه گانه کارت شناسایی، کارت صنعتگری و جواز تاسیس رونمایی شد تا از این به بعد هنرمندان و صنعتگران بتوانند به صورت آنلاین نسبت به دریافت این مجوزها اقدام کنند.

وی در مورد برپایی این نمایشگاه‌ها گفت: این گونه نمایشگاه‌ها فرصت مناسب و عرصه‌ای برای عرضه آثار هنرمندان است به خصوص هنرمندان قم که اغلب مکانی برای فروش ندارند می‌توانند در این نمایشگاه‌ها آثار خود را بدون هزینه به فروش رسانند.

وی گفت: عدم اعتبارات استانی سبب شده تا نمایشگاه ثابت و متغیر در استان قم نداشته باشیم؛ به عنوان مثال 126هزار نفر از نمایشگاه های صنایع دستی قم در نوروز سال گذشته دیدن کردند اما نمایشگاه دائمی برای عرضه کالاهای صنایع دستی نیست.

نصر اصفهانی اظهار داشت: حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به غیر از ارزآوری مزایای دیگری هم دارد که از جمله آن آشنایی با سلایق مختلف و تولید طبق خواست مشتری است.

وی افزود: هنرمندان باید با مطالعه و استفاده از تجربیات دیگران نیاز بازار را روانشناسی و نیاز سنجی کنند، به عنوان مثال در نمایشگاه مالزی هنرمندان سازنده خرمهره قم، متوجه شدند که مردم آن جا به رنگ سبز برای خرمهره بیشتر تمایل دارند.

این گزارش حاکی از این است که امروزه صنایع دستی بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری دنیا را به خود اختصاص داده که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات کشور را بر دوش کشیده و در مسیر قطع وابستگی از درآمدهای نفتی نقش مهمی را ایفا نماید و وسایل کاربردی زندگی از قبیل پوشاک، ظروف، تزئینات، زیراندازها، کیف، کفش، محصولات شیشه ای و دیگر نیازمندی ها را در برگیرد.

هزینه کم تولید، زیبایی، دوام اشتغال زایی و کاسته شدن مشکلاتی که به تبع بیکاری به وجود می‌آید، ارائه فرهنگ ایرانی - اسلامی به دنیا و افزایش تولیدملی ارزآوری کمک به چرخه اقتصادی کشور از جمله دستاوردهای بهادادن به صنایع دستی است.

شعار هر ایرانی یک کالای صنایع دستی آن گاه محقق می‌شود که همه چیز در نظر گرفته شود و معایب این نمایشگاه‌ها و مشکلات هنرمندان برطرف شود. به امید آن روز.

فاطمه محمدی

