محمدحسین ضیائی سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران شد

اسکندر ملک زاده به خبرنگار مهر گفت: این قرارداد در حالی بسته شده که پیش از این رایزنی ها با عباس چمنیان و احمد سنجری به نتیجه قابل قبولی نرسیده بود.

ملک زاده اظهار داشت: با مشخص شدن سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان نفت و گاز گچساران تمرینات این تیم از اوایل تیرماه زیر نظر این سرمربی آغاز می شود.

ملک زاده همچنین از برگزاری اردوی 15 روزه تیم فوتبال بزرگسالان نفت و گاز گچساران در شهرکرد خبر داد و افزود: مقدمات این اردو فراهم شده و از تاریخ 30 خرداد جهت هماهنگی لازم به این شهر سفر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هماهنگی های بعدی برای حضور سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران و نشست مدیرعامل و مدیر منابع انسانی با محمد حسین ضیائی در اصفهان صورت خواهد گرفت.

این مسئول بیان داشت: در صورت نیاز به جذب بازیکن جدید باهماهنگی با کادر فنی تیم در اردوی شهرکرد برنامه ریزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ضیائی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشور است که سابقه بازی در تیم‌های مطرحی مانند وحدت، شاهین، تراکتورسازی و واشاش مجارستان را دارد.

ضیایی تاکنون در تیمهای تراکتورسازی، پیکان، صبا باتری و مس کرمان نیز مربیگری کرده است.