آمار نهایی شمارش آراء شورای شهر شیراز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کار شمارش آراء انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز که تا نیمه های دیشب ادامه داشت به اتمام رسید.

بر این اساس اسامی کاندیداهایی که بیشتر از مابقی نامزدها رای کسب کرده اند به ترتیب به شرح زیر است:

1- مظفر مختاری

2-زین العابدین عرب

3- محمد رضا دیهیمی

4- شبیر زارع خفری

5- زهرایقطین

6-علی راستگو

7- رضا محمدیان

8-سعید سیف

9- محمد حق نگر

10- محمد تقی تزروی

11- احمدرضا نقیب زاده

12-سید محسن معین

13- ابراهیم شعرا

14- محمدرضا هاجری

15-غلام مهدی حق دل

16-غلامعلی ترابی

17- محمدکاظم دستغیب

18-بیژن زارعی

19-احسان اخلاقی

20- محمدرضا طالبان

21بهرام پارسایی

22-عباس افراسیابی

23- کمال پاک فطرت

24-حمزه صیدی سارویی

25- سوسن زارع

26- محمد علی شیخی

27- اکبر کارگر

28- محمود میرزایی

29- شهرام کرمی

تعداد اعضای این دوره شورای اسلامی شهر شیراز 21 نفر است.