۲۷ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۸

بازنگری سرفصل دروس سازهای موسیقی جهانی و ایرانی

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، گفت: سرفصلهای دروس سازهای جهانی و ایرانی در حال بازنگری در شورای برنامه ریزی است.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعیین تکلیف تدریس سازهای جهانی برای سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: به تازگی بازنگری برخی سرفصلهای دروس سازهای جهانی و سازهای ایرانی به سرپرستی سعید کشن فلاح - رئیس دانشگاه هنر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این سرفصلها به زودی نهایی می شود و برای تصویب نهایی و ابلاغ به دانشگاهها در اختیار شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم قرار می گیرد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، سرفصلهای مذکور در لیست یک هزار سرفصلی است که برای بازنگری و ابلاغ در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و برنامه درسی آن در مقطع کارشناسی به محض ابلاغ شورای برنامه ریزی به دانشگاهها، تدریس می شود.

به گزارش مهر، چندی پیش اعلام شده بود که ارائه دروس مربوط به سازهای جهانی در برخی واحدهای دانشگاهی لغو شده است.

