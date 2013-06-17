قهرمان ووشوی جهان به عضویت شورای شهر زاهدان در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیبک که 15 مقام قهرمانی در رده های آسیا و جهان و همچنین 21 مقام در سطح کشور را در کارنامه خود جای داده است با شرکت در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا توانست با کسب بیش از 44 هزار رای به عنوان یکی از اعضای شورای شهر زاهدان به این مقام نیز دست یابد.

وی در خصوص انگیزه حضور خود در انتخابات شورای شهر زاهدان به مهر گفت: تا پیش از این به عنوان یک شهروند کمبود های موجود در شهر زاهدان را به خوبی لمس کرده ام و به دلیل تجربیات و الگوهای مناسبی که در کشور های دیگر آموختم تصمیم گرفتم تا تجربیات خود را در صورت انتخاب مردم به شهر و مردمان شهرم منتقل نمایم.

شیبک با بیان اینکه نقش شهرداری ها باید در زمینه توسعه اماکن ورزشی و ورزش های همگانی پر رنگ باشد ادامه داد: با وجود اینکه شهر زاهدان در زمره یکی از کلان شهر ها قرار گرفته است اما متاسفانه امکانات ورزشی و عمومی آن کم است .

وی ادامه داد: متاسفانه در مبحث عمومی سازی ورزش در بطن جامعه اقدام چندانی صورت نگرفته است و بیشتر ادارات به صورت خصوصی و انحصاری به فعالیت می پردازند و اغلب مردم از امکانات موجود در شهر زاهدان محروم هستند.

وی تاکید کرد : در شهر زاهدان کمتر فضای ورزشی مطلوب در فضاهای سبز و پارک ها قابل مشاهده و یا استفاده است.

شیبک ادامه داد: امروزه ورزش جایگاهی دارد که از ملت ها سخن می گویند و حتی از توانایی های دولت ها خبر می دهد زیرا ورزش جنسیت، مذهب، ملیت، اقلیت و سیاست نمی شناسد و عاملی برای همدلی و وحدت و دوستی است.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی را در شورای شهر زاهدان دنبال خواهد کرد نیز گفت: ایجاد اماکن ورزشی و فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به عنوان اولویت های مد نظر استکه باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: تجهیز پارک های عمومی به مجموعه هایی نظیر دوچرخه سواری، اسکیت، دارت ، شطرنج ، اتومبیل رانی و سایر ورزش های تفریحی با اصول ایمنی از جمله برنامه هایی است که دنبال خواهم کرد.

وی ادامه داد: پارک ها و فضاهای تفریحی شهر باید چهره ای فرهنگی به خود بگیرد و در این راستا می توان با احداث کتابخانه و تالارهای آمفی تاتر و نمایش به این کمبود ها پاسخ داد.

شیبک احداث پارک بانوان، ایجاد فضاهای آموزشی و علمی در پارک ها برای سنین مختلف و احداث بازارهای روز و اشتغال زائی برای جوانان را از جمله محورهای فعالیت خود همزمان با آغاز فعالیت اعضای جدید در شورای اسلامی شهر زاهدان عنوان کرد.