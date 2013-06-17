هزینه های داوطلبان شوراها در گلستان/ مخالفت مردم با ریخت و پاش تبلیغی

به گزارش خبرنگار مهر، در مدت تبلیغات قانونی شوراها، داوطلبان از شیوه های مختلفی مانند نصب پوستر، بازگشایی دفاتر و ستادهای تبلیغی، توزیع اقلام تبلیغی، ارسال پیامک، برپایی همایش و سخنرانی و ... بهره گرفته اند.

استفاده از هر یک از این مظاهر تبلیغی، هزینه هایی به همراه دارد و هزینه برخی شیوه های تبلیغی کلان و سرسام آور است.

یک نامزد انتخابات شوراها در یک شهر غربی گلستان، کل هزنیه تبلیغات انتخاباتی خود را چهار میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان سه میلیون ریال برای چاپ پوستر و بنر و یک میلیون ریال برای اجاره مغازه جهت بازگشایی ستاد تبلیغی بوده است.

همچنین چهار نامزد ائتلافی در انتخابات شورای شهر در نوکنده نیز کل هزینه تبلیغات خود را 12 میلیون ریال اعلام کردند که از این میزان 950 هزار تومان هزینه پوستر و برشور و بقیه اجاره مغازه بوده است.

هرچه از شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ مانند مرکز گلستان می رویم بر میزان هزنیه تبلیغات داوطلبان افزوده می شود.

هزینه دفتر تبلیغات و ستاد انتخاباتی در گرگان بسته به مکان دفتر متفاوت بوده و برخی موارد بین 15 تا 40 میلیون تومان بابت اجاره یک هفته گزارش شده است.

هزینه چاپ بنر نیز با عرض سه متر پنج هزار تومان به ازای هر متر و با عرض بیش از سه متر، هفت هزار تومان به ازای هر متر مربع اعلام شد و این درحالی است که برخی نامزدها، بنرهایی با عرض و طول خارج از استاندارد تعیین شده استفاده کرده اند.

نه مردم به ریخت و پاش تبلیغی

بررسی ترکیب نامزدهای راه یافته به چهارمین دوره شوراهای اسلامی در بیشتر شهرهای گلستان نشان می دهد که تبلیغات بصری و کاغذی چندان ملاک انتخاب مردم فهیم استان در گزینش نامزدها نبوده و دوره تبلیغات کاغذی و عکس هایی با مدل های مختلف بسر آمده است و نامزدهایی بوده اند که به هزینه های کلان با جواب نه مردم در روز انتخابات مواجه شده اند.

پالایش شوراهای شهر

همچنین بررسی داوطلبان راه یافته به شوراهای شهر گلستان حاکی از آنست که بین 50 تا 70 درصد اعضای قبلی شوراها در این دوره انتخابات از ورود به شورا بازمانده اند.

به عنوان نمونه در شورای شهر گرگان تنها شش عضو اصلی از 13 عضو از اعضای دوره قبلی هستند و دو عضو شورای قبلی نیز به عنوان اعضای علی البدل در شورای چهارم حضور دارند.

همچنین در کردکوی نیز تنها دو عضو از هفت عضو شورا از اعضای دوره قبلی هستند و مابقی را اعضای جدید تشکیل می دهند.

چهارمین دوره انتخابات شوراها در 928 روستا و 26 شهر گلستان برگزار شد.