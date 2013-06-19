محمد آفریده تهیه‌کننده و از مدیران سابق سینمای ایران درباره مدیریت سینما در دولت یازدهم به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من نوع تفکر و بینش مدیریت در عرصه سینما در شکل‌گیری جریانات در این عرصه تاثیرگذار است و همچنین باید بدانیم بیش از اینکه نوع مدیریت مطرح باشد در درجه نخست باید نوع نگاه به این هنر و صنعت را در نظر گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نگاه حذفی در عرصه سینما ضربه شدیدی به بروز و ظهور استعدادها می‌زند و دیدگاهی که با حذف همراه است راه را به سوی سازندگی می‌بندد، عنوان کرد: کلید حل بسیاری از مشکلات تغییر نگرش در برنامه‌ریزی و نوع مدیریت سینما است. تجربه نشان داده نگاه حذفی دیوار اعتماد را فرو می‌ریزد و اگر می‌خواهیم به شرایط مطلوب برسیم باید راه اعتدال را در سینما پیش بگیریم.

اعتمادسازی کنیم

این مدیر سینمایی ادامه داد: برای حل مشکلات باید دست در دست هم دهیم و مجموع اتفاق‌های افتاده در این عرصه را رصد کنیم تا به یک همگرایی برسیم. ضمن اینکه من معتقدم کشور ما روی گنج خوابیده است. این گنج نه نفت و گاز بلکه نیروهای انسانی و جوان است اما متاسفانه در این چند سال اعتماد بین مسئولان و هنرمندان جوان از بین رفته است و به همین دلیل همیشه در حال در جا زدن هستیم.

آفریده درباره اولین نیازی که مدیریت جدید سینما باید به آن توجه کند، گفت: آنچه سینما در شرایط فعلی به آن احتیاج داریم نشاط فرهنگی است و باید کاروانی از استعدادها و تولیدات را بیافتد تا ظرفیت‌ها را کشف و بدون حب و بغض ارائه دهیم و تا زمانی که این حرکت پویا را راه نیاندازیم این هنر و صنعت از حالت انفعال خارج نخواهد شد.

نیروهای جوان را فراموش نکنیم

مدیر سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به استفاده از نیروهای جوان در مدیریت سینما عنوان کرد: به نظر من باید از نیروهای جوان و دیدگاه های جدید استفاده کرد و در عین حال تجربه و مشاوره مدیران پیشین نیز با نیروی جوان همراهی کند.

این تهیه کننده سینما اضافه کرد: لیاقت مردم ایران و به ویژه جوانان سینمایی کشورمان اول شدن در دنیا است و خوشبختانه تاریخ نشان داده سینمای ایران در برهه‌های مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است، بنابراین باید با تلاش بسیار به شکوفایی بیش از پیش رسید.

آفریده در پایان گفت: در یک نگاه کلی باید از همه شکست‌ها درس گرفت و تفکر توهم توطئه را نیز از بین برد. به این معنا که باید نگاه حذفی را از بین برد و محاسن و معایب را در مجموع در نظر رفت و در نوع مدیریت از آن بهره برد.