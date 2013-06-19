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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۳۶

مدیران جدید از شکست‌های سینما درس بگیرند/ کشف استعدادها بدون نگاه حذفی

مدیران جدید از شکست‌های سینما درس بگیرند/ کشف استعدادها بدون نگاه حذفی

محمد آفریده تهیه‌کننده سینما معتقد است باید مدیران جدید فرهنگی از شکست مدیریت در عرصه سینما درس بگیرند تا از تکرار اشتباهات دولت‌های قبل پیشگیری شود.

محمد آفریده تهیه‌کننده و از مدیران سابق سینمای ایران درباره مدیریت سینما در دولت یازدهم به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من نوع تفکر و بینش مدیریت در عرصه سینما در شکل‌گیری جریانات در این عرصه تاثیرگذار است و همچنین باید بدانیم بیش از اینکه نوع مدیریت مطرح باشد در درجه نخست باید نوع نگاه به این هنر و صنعت را در نظر گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نگاه حذفی در عرصه سینما ضربه شدیدی به بروز و ظهور استعدادها می‌زند و دیدگاهی که با حذف همراه است راه را به سوی سازندگی می‌بندد، عنوان کرد: کلید حل بسیاری از مشکلات تغییر نگرش در برنامه‌ریزی و نوع مدیریت سینما است. تجربه نشان داده نگاه حذفی دیوار اعتماد را فرو می‌ریزد و اگر می‌خواهیم به شرایط مطلوب برسیم باید راه اعتدال را در سینما پیش بگیریم.

اعتمادسازی کنیم

این مدیر سینمایی ادامه داد: برای حل مشکلات باید دست در دست هم دهیم و مجموع اتفاق‌های افتاده در این عرصه را رصد کنیم تا به یک همگرایی برسیم. ضمن اینکه من معتقدم کشور ما روی گنج خوابیده است. این گنج نه نفت و گاز بلکه نیروهای انسانی و جوان است اما متاسفانه در این چند سال اعتماد بین مسئولان و هنرمندان جوان از بین رفته است و به همین دلیل همیشه در حال در جا زدن هستیم.

آفریده درباره اولین نیازی که مدیریت جدید سینما باید به آن توجه کند، گفت: آنچه سینما در شرایط فعلی به آن احتیاج داریم نشاط فرهنگی است و باید کاروانی از استعدادها و تولیدات را بیافتد تا ظرفیت‌ها را کشف و بدون حب و بغض ارائه دهیم و تا زمانی که این حرکت پویا را راه نیاندازیم این هنر و صنعت از حالت انفعال خارج نخواهد شد.

نیروهای جوان را فراموش نکنیم

مدیر سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به استفاده از نیروهای جوان در مدیریت سینما عنوان کرد: به نظر من باید از نیروهای جوان و دیدگاه های جدید استفاده کرد و در عین حال تجربه و مشاوره مدیران پیشین نیز با نیروی جوان همراهی کند.

این تهیه کننده سینما اضافه کرد: لیاقت مردم ایران و به ویژه جوانان سینمایی کشورمان اول شدن در دنیا است و خوشبختانه تاریخ نشان داده سینمای ایران در برهه‌های مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است، بنابراین باید با تلاش بسیار به شکوفایی بیش از پیش رسید.

آفریده در پایان گفت: در یک نگاه کلی باید از همه شکست‌ها درس گرفت و تفکر توهم توطئه را نیز از بین برد. به این معنا که باید نگاه حذفی را از بین برد و محاسن و معایب را در مجموع در نظر رفت و در نوع مدیریت از آن بهره برد.

کد مطلب 2078558

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