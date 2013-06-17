نتايج مرحله دوم المپيادهای علمی دانش آموزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام باشگاه دانش پژوهان جوان، پس از برگزاری آزمون مرحله دوم در ارديبهشت ماه سال 92 تمامي سؤالات مربوط به هر المپياد به همراه پاسخ تستی و تشريحی ارايه شده توسط كميته‌های علمی بر روی پايگاه اطلاع رساني باشگاه قرار داده شد و سپس نظرات دريافتی از سوی برخی شركت كنندگان پيرامون سؤالات و يا پاسخ تستي و تشريحی دريافت و در اختيار كميته‌های علمی قرار گرفت.

كميته‌های علمی با تشكيل جلسه نسبت به نظرات ارسالی، رسيدگی و پاسخ‌های لازم را برای آنها ارسال کرده و چنانچه مواردی جهت اطلاع شركت كنندگان ضروری بود از طريق پايگاه به شركت كنندگان اطلاع رساني شد.

برای شركت كنندگاني كه در اين مرحله پذيرفته نشده‌اند کارنامه صادر شده است كه در صورت تمايل مي‌توانند جهت دريافت كارنامه خود روزهای 27 و 28 خردادماه سال جاری در تهران به محل دبیرستان علامه حلی تهران و در شهرستان‌ها به اداره پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ادارات كل آموزش و پرورش استان ها مراجعه کنند.

در این مرحله از المپیادهای علمی در المپیاد ادبی 44 نفر، ریاضی 42 نفر، زیست شناسی 39 نفر، شیمی 42 نفر، فیزیک 41 نفر، کامپیوتر 76 و نجوم و اخترفیزیک 43 نفر پذیرفته شدند.

دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به سايت www.ysc.ac.ir از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.