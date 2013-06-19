باید روحانی را در رساندن بار سنگین مسئولیت به مقصد کمک کنیم 

سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب کشور، گفت: من یک اصولگرا هستم ولی معتقدم در این انتخابات پیروز شدم، من یک اصولگرای اصلاح طلب هستم.

وی افزود: نمی شود یک جا درجا بزنیم بلکه باید افق های جدید داشته باشیم؛ یک انتخابات باشکوه برگزار شده و همه از جمله ملت و مسئولان خوشحال هستند، باید منتخب ملت را کمک کنیم تا بار سنگینی را که بر دوش او گذاشته شده است به مقصد برساند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتظارات ملت و سایر مسئولان از رئیس جمهور منتخب ادامه داد: انتظار مردم از رئیس جمهور مسئله ارزش ریال کشور است که هر روز در حال کاهش است.

اکرمی با بیان اینکه انتظار ما از رئیس جمهور حل مشکل بیکاری است عنوان کرد: آنقدر در کشور ظرفیت برای ایجاد اشتغال وجود دارد که اگر همه جوانان شاغل شوند بازهم ظرفیت ایجاد شغل در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به وجود حدود 460 هزار میلیار تومان نقدینگی در کشور گفت: این نقدینگی با برنامه های درست رئیس جمهور منتخب باید به سمت مزارع، کارخانه ها، خدمات و بخش تولید هدایت شود تا موجب رونق در گردش پول شود و در نهایت چاره ای برای بداخلاقی هایی که در خانواده موجب رشد آمار طلاق شده اندیشیده شود.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: به اعتقاد آقای روحانی باید با مردم و مسئولان در داخل و جهانیان در خارج آشتی کنیم، ما با دیگران سرستیز نداشتیم شاید کشورهای دیگر با ما ستیز داشته باشند که در برابر آنها ایستاده و مقاومت می کنیم.