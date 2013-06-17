احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح کرد: رقابت‌هاي کشتی آزاد قهرماني باشگاه های كشور امسال در حالی برگزار مي‌شود که به نمایندگی از هیئت کشتی استان قم تیم کشتی آزاد در این رقابت ها حضور یافته و برای به دست آوردن عنوانی ارزشمند تلاش مي‌كند.

وي ابراز داشت: در بين کشتی گیران قمي فعال در رده های سنی مختلف، چهره‌هاي توانمندي وجود دارند كه همگي شرايط بسيار خوبي براي حضور در اين دوره از مسابقات و رقابت با برترين‌ کشتی گیران آزادکار كشور را دارند.

قهرمان کشتی پيشكسوتان جهان در سال 89 ادامه داد: در چند سال اخير مربیان کشتی قم در هر دو رشته آزاد و فرنگی با هدف درخشش کشتی گیران قمی در رقابت‌هاي کشتی قهرماني كشور زحمات زیادی کشیده اند و نتیجه آن را نیز با حضور در جمع هیئت های برتر کشور گرفته ایم.

رضایی در ادامه به مشخص شدن حریفان قم در کشتی آزاد قهرمانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در یکی از چهار گروه مقدماتی مسابقات امسال تیم قم در کنار تیم های سمنان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و یزد حضور دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اينكه تمرينات مستمري را را کشتی گیران با استعداد قمی پشت سر گذاشته اند، اميدواريم با آمادگي كامل در اين دوره از رقابت‌هاي کشتی قهرماني آزاد كشور تيم قم را به مقامي درخور و شايسته برسانند.

دبیر هیئت کشتی استان قم يادآور شد: امسال در جريان رقابت‌هاي کشتی قهرماني تمام رده های سنی كشور به دنبال کسب مدال هستیم چون این ظرفیت و توانایی را در بین تک تک کشتی گیران قمی در هر دو رشته آزاد و فرنگی احساس می کنیم.

وی تاكيد كرد:‌ با توجه به اينكه رقابت‌هاي کشتی قهرماني كشور در رتبه هیئت کشتی قم در ارزیابی سالیانه فدارسیون کشتی از هیئت های استانی نقش بسزایی دارد، با تمام توان براي كسب موفقیت در این رقابت ها نيز تلاش خواهيم كرد.

رضایی در پایان با اشاره به وضعيت رشته کشتی در قم‌ تصریح کرد: حضور کشتی گیران قمي در مسابقات ليگ‌ برتر باشگاه‌ها و مسابقات قهرمانی تمام رده های سنی كشور نشان مي‌دهد اين رشته در قم به پويايي و قابلیت قابل توجهی رسيده است.

