انتقاد از قاچاق سیگار غیر بهداشتی به کشور 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در ادامه جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نادر قاضی پور از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید داخلی سیگار مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوال ملی ما مربوط به حماسه اقتصادی است گفت: صنعت دخانیات در طول سال به صورت مستمر اشتغالزا است و کاشت، داشت، برداشت توتون موجبات اشتغال پایدار کشاورزان، بخش حمل و نقل و کارخانجات را فراهم می آورد.

قاضی پور ادامه داد: گردش پولی این صنعت هزاران میلیارد در سال است که به معنی ایجاد اقتصاد پویا خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورتی که سیگار در داخل تولید شود از استاندارد و کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود و راه صادرات آن باز می شود، تولید داخل نیز باعث کاهش قاچاق خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ایجاد توازن تولید داخل و مصرف دخانیات گفت: بحث توتون و تنباکو در گذشته نیز تاثیر زیادی در سیاست داخلی ایران داشته است.

وی تاکید کرد: می خواهیم با تولید داخلی سیگار از تسلط انگلیس و غرب بر ایران و سلطه آنها بر بازار تنباکو را پایان دهیم.

قاضی پور تصریح کرد: کاهش تعرفه واردات سیگار موجب ورشکستگی تولید کنندگان داخلی خواهد شد، واردات 40درصدی سیگار در سال 91 نمایانگر این است که دولت قادر به تامین نیاز داخل نیست.

وی گفت: سیگارهای قاچاق از کوه، دریا و بیابان وارد کشور می شود و به دلیل نداشتن حداقل استانداردهای بهداشتی بیماری ها را وارد کشور می کند.

وی ادامه داد: این کار یعنی خروج ارز بدون تعریف و ثروتمند شدن قاچاقچیان که البته این شبکه های قاچاق مشکلات امنیتی نیز ایجاد می کنند.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه در سنوات اخیر مدیران سود را در واردات سیگار می دانستند گفت: ما مخالف مصرف دخانیات هستیم اما به هر شکل مصرف داخل هر روز افزایش می یابد اما تولید کم شده و قاچاق سیگار افزایش می یابد.

وی ادامه داد: روبه صفتان در کشور علیه سیگار داخلی صحبت می کنند و حتی در کمیسیون های مجلس این مباحث را مطرح می کنند، آنها شریک دزد و رفیق قافله هستند.

قاضی پور از غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت که برای پاسخ به سئوال وی در مجلس حضور داشت، خواست تا صریحاً برنامه وزارتخانه اش برای حمایت از تولید داخلی سیگار و صادرات آن را بیان کند.

این نماینده پس از پایان توضیحات وزیر نیز گفت: با توجه به اینکه وزیر قول داده است که کارگروهی تشکیل دهد تا از تولید ملی حمایت کند از توضیحات وزیر قانع شدم و نیازی به رای گیری نیست.