  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۱

رقابت "رابين ويليامز" و "داستين هافمن" براي ايفاي نقش "والنتينو ليبراس"

"رابين ويليامز" و" داستين هافمن " ، دو هنرپيشه نامي سينما، اين روزها درحال رقابت براي ايفاي نقش "والنتينو ليبراس" براساس زندگينامه اين چهره هنري هستند.

" داستين هافمن "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"،  اين دوهنرپيشه اسكاري براي احياي نقش اين خواننده فقيد اعلام آمادگي كرده اند با اين وجود هنوزمشخص نيست كه نقش به كدامين مي رسد . شنيده ها حاكي ازاين است كه استوديو از" هافمن "  به عنوان يك هنرپيشه ايده آل براي اين نقش ياد مي كند اين درحاليست كه خانواده " ليبراس " ابراز اميدواري كرده اند كه " ويليامز" دراين فيلم نقش آفريني كند.
اين خواننده درزمره موفق ترين مجريان آمريكا بود كه درآمد بسياري را ازطريق سرگرم كردن مردن بدست آورد. اودرسال 1987 درگذشت .
" ويليامز" درمورد وي مي گويد :" اوبي ترديد بزرگترين شومني بود كه آمريكا تابه حال به خود ديده است ومن علاقه بسياري به احياي نقشش دارم."
" داستين هافمن " و" رابين ويليامز" دراوايل دهه 90 درفيلم " هوك " به كارگرداني " استيون اسپيلبرگ " با يكديگربه همكاري پرداختند.

کد مطلب 207887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها