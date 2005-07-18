رقابت "رابين ويليامز" و "داستين هافمن" براي ايفاي نقش "والنتينو ليبراس"

" داستين هافمن "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين دوهنرپيشه اسكاري براي احياي نقش اين خواننده فقيد اعلام آمادگي كرده اند با اين وجود هنوزمشخص نيست كه نقش به كدامين مي رسد . شنيده ها حاكي ازاين است كه استوديو از" هافمن " به عنوان يك هنرپيشه ايده آل براي اين نقش ياد مي كند اين درحاليست كه خانواده " ليبراس " ابراز اميدواري كرده اند كه " ويليامز" دراين فيلم نقش آفريني كند.
اين خواننده درزمره موفق ترين مجريان آمريكا بود كه درآمد بسياري را ازطريق سرگرم كردن مردن بدست آورد. اودرسال 1987 درگذشت .
" ويليامز" درمورد وي مي گويد :" اوبي ترديد بزرگترين شومني بود كه آمريكا تابه حال به خود ديده است ومن علاقه بسياري به احياي نقشش دارم."
" داستين هافمن " و" رابين ويليامز" دراوايل دهه 90 درفيلم " هوك " به كارگرداني " استيون اسپيلبرگ " با يكديگربه همكاري پرداختند.
نظر شما