دلایل عدم توفیق اصولگرایان از نگاه افروغ/مردم از ماجراجویی لیبرالیستی و افراطی گری دینی خسته شدند

عماد افروغ جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند حرکت اصول‌گریان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: داستان زیاد پیچیده نیست، نوع دسته بندی های ما محل اشکال است، چرا که فکر می کنیم در جامعه یک طرف اصلاح طلبان و یک طرف اصولگرایان هستند .

وی با بیان اینکه ما مسائل پیچیده را ساده فرض کردیم، افزود: این دو حزب تداخل معنایی زیادی دارند و بارها گفته ام که بحث بر سر معیارها و اصول ها است، الان هیچ اصول گرایی نیست که اصلاح طلب نباشد یا اصلاح طلبی که پایبند به اصول نباشد، بحث این است کدام اصول، اصول مورد تایید نظام یا اصول دیگر؟

افروغ با اشاره به نتیجه به دست آمده در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: نتیجه به دست آمده حکایت از میل مردم به مشی اعتدال دارد و نشان می دهد مردم از افراط و تفریطی که دو جناح نشان می دهند بیزارند، مردم از تنش گریزانند و به دنبال اعتدال هستند.

نماینده اصولگرای مجلس هفتم ادامه داد: مردم از ماجراجویی لیبرالیستی و افراطی گری دینی بیزارند، می خواهند که دولت به نیازهای آن ها توجه داشته باشد و البته این توجه ها را در ذیل نظام و انقلاب می خواهند، تمام کسانی که رای دادند، رای به نظام و رهبری دادند، مردم این مشی افراطی را که در اردوگاه سال‌های گذشته به ویژه اردوگاه دولت که جز فرقه گرایی و یکه سالاری و سو استفاده ازعناوین ونقاب های سیاسی نبود، نمی خواستند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه مردم از سیاست های اقتصادی و فرهنگی دولت که با فریب و دروغ آمیخته شده است بیزارند و از سیاست های داخلی و به تدبیری ها سیاست های خارجی خسته شدند، گفت: توقع داشتیم اگر واقعیت طیف گونه آرایش سیاسی حفظ می شد شاید این مشی بیشتر به سمت اعتدال گرایی اصول گرایانه سوق پیدا می کرد تا آنکه به سمت اعتدال گرایی اصلاح طلبانه برود، اگر همانگونه که اصلاح طلبان فضا را قطبی کردند اصول گرایان نیز فضای انتخابات را قطبی می کردند این اتفاق نمی افتاد. عقل سیاسی حکم می کرد که طرف مقابل نیز فضا را قطبی کند که اصول گرایان این کار را نکردند.

افروغ افزود: اصول‌گرایان شاید اسیر این توهم شدند که صاحبان قدرت هستند، اسیر وزن کشی های سیاسی شدند و اسیر توهماتی شدند که مانع شد که به ائتلاف شان پایبند باشند ، در صورتی مردم می گویند وقتی که باید به ائتلاف پایبند باشند، به راحتی عهد خود را می شکنند در آینده به عهد خود وفا می کنند؟

وی خطاب به کاندیداها ادامه داد: در حالی که همین الان برای رسیدن به قدرت به عهد خود وفادار نمی مانید مردم ما اینها را قضاوت می کنند، در این فضا عقلانیت سیاسی حکم می کرد، فضای انتخابات را قطبی می کردند و بر حسب موج جدیدی که رخ می داد اکنون شاهد این نتیجه نبودیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: الان نگاه به شمارش رقمی نکنید، اگر وضع مطلوب رقم خورده بود الان اتفاق دیگری افتاده بود و حداقل انتخابات به دور دوم کشیده می شد، اکنون هم اتفاق خاصی رخ نداده است و مشی اعتدال به سمت اصلاح طلبی رفته است، اگر ائتلاف اصولگرایان به سمت جبهه افراطی می رفت جمع عددی آرا از این هم کمتر می شد، اگر مردم از ائتلاف جدید این را متصور می شدند که به سمت دولت کنونی پیش می رود، رای اصول گرایان کمتر از این ها بود، ائتلاف باید حول محور اعتدال شکل می گرفت.