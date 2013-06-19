وقتی عروسکهای سه بعدی جای عکسهای عروسی را می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانه شبیه سازی در ژاپن اقدام به تهیه نسخه هایی از انسانها و حتی حیوانات می کند.

این فرآیند با فناوری پیشرفته در برگیرنده چندین دوربین دیجیتال است که از طرف فرد از زوایای مختلف عکس می گیرد. رایانه ها این تصاویر و اطلاعات را کنار هم می گذارند و یک چاپگر سه بعدی ویژه با استفاده از لایه های پلاستیک و جوهر مجسمه سه بعدی می سازد.

این مجسمه ها که ظاهر واقعی فرد را با جزئیات باورنکردی یدک می کشند بیش از 1400 دلار قیمت دارند.

این خدمات فناورانه بیشتر مورد توجه زنان ژاپنی قرار گرفته که تلاش می کنند یک رویداد خاص در زندگی خود را چون روز عروسی جاودانه کنند.

زنان ژاپنی از این فناوری برای جاودانه کردن روز عروسی خود استفاده می کنند

یک گزارشگر ژاپنی برای مشاهده فرآیند کار به این شرکت مراجعه کرد و دستگاه آنها را امتحان کرد تا فرآیند شبیه سازی خود را گزارش کند. در آغاز فرآیند ساخت عروسی شبیه سازی شده، دنی روی یک صندلی که در وسط یک اتاق در محاصره دوربینهای دیجیتال قرار داشت، نشست.

چندین دوربین در اطراف و حتی روی سقف شروع به حرکت در اطراف وی کردند این فرآیند تنها چند ثانیه طول کشید. وقتی تمام اطلاعات فراهم شد، نسخه شبیه سازی شده وی با چاپگر مدل ZPrinter 650 با استفاده از لایه های پلاستیک و جوهر ساخته شد.

در زبان ژاپنی به محصول شبیه سازی شده "جیبون - سان" گفته می شود که به سختی می توان از آن با عنوان " من" یاد کرد.

دنی چو و عروسک شبیه سازی شده وی در لباس یکی از کاراکتر های جنگ ستارگان

سطح اشیاء چاپ شده اندکی سخت است و این امر به محدودیتهای چاپگر باز می گردد، به دست آوردن سطحی نرم تر به واسطه استفاده از چاپگرهای گرانقیمت تر امکان پذیر است.

چند روز پس از فرایند تولید، عروسک شبیه سازی شده دنی آماده است و براساس درخواست وی این عروسک با لباس سربازان طوفان فیلم علمی تخیلی جنگ ستارگان به وی ارائه شد.

در مرحله اول دنی چو در میانه اتاقی پر از دوربینهای دیجتال قرار گرفت

یک مدل سه بعدی از سر وی از تمام جهات ثبت شده در مرحله پردازش اطلاعات

در کنار این چاپگر یک دستگاه دیگر پلاستیک اضافی را از عروسک خارج می کند و به عبارت دیگر عروسک شبیه سازی شده را پاکیزه می کند

کانکو سان رئیس کارخانه شبیه سازی در کنار عروسک شبیه سازی شده خود

