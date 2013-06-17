کاهش انتشار 74هزارتن متان از فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ریاضتی گفت: درآمد کسب ‌شده از اجرای پروژه‌های سازگار با محیط زیست به این صورت است که به ازای کاهش انتشار یک تُن دی‌اکسید کربن یک برگه بهادار گواهی کاهش انتشار CER به مجری پروژه اعطا می‌ شود و این شرکت با مشارکت در کاهش تولید حدود 74 هزار تُن متان در سال درآمد اضافه‌ ای را از فروش این اوراق برای پروژه فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: با اجرا و پیاده‌ سازی ساز و کار توسعه پاک (CDM) در تاسیسات طرح فاضلاب تهران سالانه بیش از 10 میلیارد ریال درآمد مستقیم و منابع حاصل از صرفه‌ جویی عاید شرکت فاضلاب تهران می‌ شود.

ریاضتی اظهار داشت: شرکت فاضلاب تهران به منظور شناسایی و جلب فناوری‌ های جدید در زمینه تصفیه فاضلاب، کمک به توسعه پایدار و همچنین جذب درآمدهای حاصل از فروش گواهی به دست ‌آمده از کاهش حدود 74 هزار تُن انتشار متان در سال، با جمع آوری بیوگاز حاصل از تصفیه فاضلاب نسبت به تولید 4.8 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) اقدام کرده و پروژه ساز و کار توسعه پاک در تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب جنوب و غرب تهران را نیز پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: با ثبت این پروژه در سازمان ملل و ورود به بازار کربن برای فروش گواهی‌ های کاهش نشر به کشورهای عضو، ضمن ثبت این طرح به عنوان بزرگترین طرح ساز و کار توسعه پاک در بخش فاضلاب در منطقه، درآمد قابل توجه ارزی نیز عاید کشور خواهد شد.