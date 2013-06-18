برگزاری جشنواره علی اکبر(ع) در استان کرمانشاه/تجلیل از جوانان برتر استان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امانی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته جوان که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد گفت: به منظور تقدیر از جوانان نمونه و همزمان با هفته جوان جشنواره حضرت علی اکبر(ص) در استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره به صورت همزمان در تمامی شهرستان های استان و در هفته جوان برگزار خواهد شد.

امانی ادامه داد: از جمله اهداف برگزاری این جشنواره تقدیر از جوانان برتر بوده و نخستین بار است که این جشنواره در شهرستان های استان کرمانشاه برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: ستاد سامان‌دهی امور جوانان ترویج روحیه فداکاری و زمینه‌سازی برای بروز خلاقیت، ابتکار و نوآوری آغشته به ایمان و ارزش‌های متعالی را از دیگر اهداف جشنواره دانسته و در جهت تحقق آن برنامه ریزی کرده است.

امانی جوانان را جزو افراد پویای جامعه دانست و گفت: سلامت و پیشرفت جوامع نیازمند دستان توانای جوانان مستعد است و این افراد باید همواره در مرکز توجه قرار گیرند و مسئولین نیز باید عرصه را برای برزو خلاقیت این افراد آماده سازند.

وی در خصوص موضوعات این جشنواره گفت: جوان و عرصه فرهنگ و هنر، طلبه جوان، جوان و کارآفرینی، کشاورزی و روستایی جوان، جوان و علم و فناوری، جوان و فعالیت‌های اجتماعی، سرباز جوان، جوان با توانایی‌های خاص (جوان معلول)، جوان و قرآن، جوان و ورزش از جمله موضوعات تعیین شده برای تجلیل از جوانان در این جشنواره است.

امانی در پایان گفت: این جشنواره به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، مرکز مدیریت حوزه علمیه طلبه جوان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، اداره آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی، جمعیت هلال‌احمر، نیروی مقاومت بسیج و نیروهای مسلح، سازمان بهزیستی استان و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

