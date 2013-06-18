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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

امانی خبرداد:

برگزاری جشنواره علی اکبر(ع) در استان کرمانشاه/تجلیل از جوانان برتر استان

برگزاری جشنواره علی اکبر(ع) در استان کرمانشاه/تجلیل از جوانان برتر استان

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در استان کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امانی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته جوان که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد گفت: به منظور تقدیر از جوانان نمونه و همزمان با هفته جوان جشنواره حضرت علی اکبر(ص) در استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره به صورت همزمان در تمامی شهرستان های استان و در هفته جوان برگزار خواهد شد.

امانی ادامه داد: از جمله اهداف برگزاری این جشنواره تقدیر از جوانان برتر بوده و نخستین بار است که این جشنواره در شهرستان های استان کرمانشاه برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: ستاد سامان‌دهی امور جوانان ترویج روحیه فداکاری و زمینه‌سازی برای بروز خلاقیت، ابتکار و نوآوری آغشته به ایمان و ارزش‌های متعالی را از دیگر اهداف جشنواره دانسته و در جهت تحقق آن برنامه ریزی کرده است.

امانی جوانان را جزو افراد پویای جامعه دانست و گفت: سلامت و پیشرفت جوامع نیازمند دستان توانای جوانان مستعد است و این افراد باید همواره در مرکز توجه قرار گیرند و مسئولین نیز باید عرصه را برای برزو خلاقیت این افراد آماده سازند.

وی در خصوص موضوعات این جشنواره گفت: جوان و عرصه فرهنگ و هنر، طلبه جوان، جوان و کارآفرینی، کشاورزی و روستایی جوان، جوان و علم و فناوری، جوان و فعالیت‌های اجتماعی، سرباز جوان، جوان با توانایی‌های خاص (جوان معلول)، جوان و قرآن، جوان و ورزش از جمله  موضوعات تعیین شده برای تجلیل از جوانان در این جشنواره است.

امانی در پایان گفت: این جشنواره به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، مرکز مدیریت حوزه علمیه طلبه جوان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، اداره آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی، جمعیت هلال‌احمر، نیروی مقاومت بسیج و نیروهای مسلح، سازمان بهزیستی استان و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.
 

کد مطلب 2078904

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