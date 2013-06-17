مرمت 34 بنای تاریخی فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله تاج بخش با اشاره به سیاست گذاری و برنامه ریزی های سال 92 گفت: درحوزه میراث فرهنگی مرمت این تعداد از بناهای تاریخی فرهنگی در دستورکار قرارگرفته که در صورت تأمین اعتبارات لازم این کارگاه ها فعال خواهند شد.



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی فارس افزود : در برنامه های پیشنهادی، مرمت و ساماندهی برخی مکان های شاخص مانند مجموعه های جهانی پارسه – پاسارگاد ، آرامگاه سعدی ، آرامگاه حافظ ، مساجد، کاروانسراها ، حمام ها، باغ ها، یخچال تاریخی استهبان ، بافت های شهری و روستایی ، نقوش برجسته تاریخی و خانه های تاریخی پیش بینی شده است.



وی افزود : در حوزه باستان شناسی ، تهیه نقشه و اطلس باستان شناسی استان ، کاوش های باستان شناختی ، ثبت آثار تاریخی، طبیعی و معنوی و بازنگری و تعیین حریم برخی بناها و بافت تاریخی در سطح استان در صدر برنامه ها قرار دارد.



وی در ادامه به ادامه عملیات پروژه های مهر ماندگار در فارس اشاره کردو افزود: در صورت تزریق به موقع اعتبارات قادر خواهیم بود روند تکمیلی این پروژه ها که شامل باغ موزه مشاهیر فارس ، پروژه مجموعه فرهنگی سعدی و موزه پاسارگاد می باشدرا با سرعت هرچه بیشتر ادامه دهیم.



تاج بخش در پایان عنوان کرد: برنامه های پیش بینی شده در حوزه های صنایع دستی ، سرمایه گذاری و گردشگری استان نیز راهبردی و مطابق با چشم اندازهای توسعه پی ریزی شده که در صورت تامین اعتبار تحقق خواهد یافت.

برنامه های میراث فرهنگی شهرستان کازرون در تابستان92 تشریح شد

مسئول میراث فرهنگی شهرستان کازرون گفت: این اداره برنامه های ویژه ای برای پر کردن اوقات فراغت همشهریان در تابستان امسال نظر گرفته است.

محمد رضا معینی با اشاره به اینکه تلاش کرده ایم برنامه های متنوعی متناسب با این فصل پیش بینی کنیم ،افزود: از جمله برنامه های پیش بینی شده برای تابستان 92 می توان به جشنواره ماهیگیری و آشنایی با نکات سفر در طبیعت، اشاره کرد.

معینی افزود: در همین راستا این اداره با همکاری معاونت صنایع دستی استان تلاش می کند تا کلاسهای آموزش صنایع دستی بومی شهرستان را با همکاری بخش خصوصی گسترش داده است که از جمله کلاسها می توان به سراجی سنتی ،ابریشم بافی ،گلیم بافی اشاره نمود که درسال گذشته بیش از 400 نفر در این زمینه آموزش دیده اند.

مسئول میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کازرون با اشاره به پتانسیل های موجود در شهرستان کازرون در زمینه صنایع دستی بومی که از فرهنگ غنی شهرستان سرچشمه گرفته، خاطرنشان کرد: این اداره بیش از 600 میلیون ریال در قالب تسهیلات بانکی در اختیار صنعتگران وآموزش دیدگان صنایع دستی قرار داده که امید است با توجه به روند رشد آماری هنر آموزان صنایع دستی شاهد زنده نگه داشتن بیش از پیش صنایع دستی بومی این شهرستان باشیم.

وی در پایان به برگزاری همایش 82 سالگی ثبت ملی شهر تاریخی بیشاپور به عنوان یکی دیگر از این برنامه های ویژه این اداره در این ایام نیز اشاره کرد.