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۲۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

در آینده نزدیک/

کلنگ پروژه عملیات اجرایی خط انتقال آب تالش به زمین زده می شود

کلنگ پروژه عملیات اجرایی خط انتقال آب تالش به زمین زده می شود

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از کلنگ زنی پروژه عملیات اجرایی خط انتقال آب تالش در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به انجام مناقصه این پروژه اشاره کرد و افزود:  با مشخص شدن پیمانکار، تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی پروژه مزبور آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت: طول این خط انتقال 9 هزار و 400 متر است و پیش بینی می شود فاز نخست این پروژه که اجرایی شده است 12 ماهه به بهره برداری برسد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: با ادامه این طرح شهرهای رضوانشهر، پره سر و ماسال نیز از شرایط مطلوب تری در خصوص تامین آب آشامیدنی برخوردار خواهند بود.

وی در ادامه یادآورشد: همزمان پروژه حفر یک چاه فلمن در بستر باقیمانده گرکانرود نیز در حال انجام است.

آقابیگی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی و عملیاتی امور سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب خبرداد و افزود: در این کارگروه در زمینه برنامه ریزی و بسترسازی به منظور مدیریت بهتر منابع آبی به ویژه منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی با توجه به شرایط کم آبی در بخش کشاورزی و آشامیدنی در سطح استان پرداخته شد.

کد مطلب 2078980

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