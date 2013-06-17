ارزيابي و درجه بندي روغن زيتون در ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی پاداشت ظهر دوشنبه در جمع محققان و پژوهشگران این مرکز افزود: با هدف تعيين سطح و درجه بندي روغن زيتون نخستین آزمون حسي ( ارگانولپتيكي) روغن زيتون در ايستگاه تحقيقاتي رودبار در ساختمان تست پانل اين ايستگاه انجام شد.

وی تصریح کرد: نخستين آزمايشگاه تست پانل روغن زيتون با هدف ارتقاي كيفيت روغن زيتون، تعيين سطح و در جه بندي كيفيت اين محصول و جلوگيري از عرضه روغن هاي غير استاندارد و تقلبي در شهريور ماه سال گذشته در ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار تاسيس شد.

سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: به دلیل اهمیت و ارزش و نقش روغن زیتون، حساسیت خاصی در بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد کیفیت روغن زیتون وجود دارد بنابراین برای بهبود کیفیت و کنترل آن، روش هایی از جمله استفاده از آزمایشگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این روش ها استفاده از آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون (تست پانل) است.

وی افزود: روغن زيتون با داشتن آنتي اكسيدان هاي فراوان و اسيدهاي چرب اشباع نشده مانند اسيد اولئيك 18:1 C، اسيد لينولئيك 18:2 C و اسید لینولنیک 18:3 C و مقدار زیادی پلی فنل ها از ارزش غذائي بالایي برخوردار است.

پاداشت ادامه داد: آنتی اکسیدانت ها خاصیت ضد سرطانی داشته و در بدن انسان از اکسیداسیون اسید های چرب آزاد جلوگیری می کند و به همین دلیل در حال حاضر روغن زیتون به لحاظ کیفیت بین سایر روغن ها مقام نخست را دارد.