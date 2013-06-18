به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیمهای ذوبآهن و ذوبآهن نوین از ساعت 18 روز دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد و با پیروزی تیم بزرگسالان ذوبآهن به پایان رسید.
ذوبآهن که هفته گذشته کادر فنی خود را تغییر داده و از سهشنبه گذشته محمود یاوری را به عنوان سرمربی در راس خود میبیند، عصر چهارشنبه برای افزایش آمادگی خود پیش از دیدار با پاس همدان در دیداری تدارکاتی به مصاف ذوبآهن نوین رفت.
شاگردان محمود یاوری که طی هفتههای گذشته تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشته بودند، در بازی امروز به شدت در صدد گلزنی بر آمدند و در نیمه نخست بازی با گلهای مهدی رجبزاده، اسماعیل فرهادی و محسن بیاتینیا، کار تیم حریف را تمام کردند.
تیم اصفهانی در نیمه دوم بازی نیز با وجود تغییرات و استفاده از بازیکنان جوان خود دوباره توسط بیاتینیا گلزنی کرد تا با نتیجه 4 بر صفر در آستانه دیدار با پاس همدان روحیه بگیرد.
قرار است تمرینات ذوبآهن طی روزهای آینده برای افزایش آمادگی بازیکنان تیم اصفهانی پیش از دیدار با پاس همدان ادامه داشته باشد.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و پاس همدان در پلیآف لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 17 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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