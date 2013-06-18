زمان براي رفع محروميت از چهره كردستان فرا رسيده است/وعده هاي رئیس جمهور را پيگيري مي كنيم

به گزارش خبرنگار مهر، در اين بيانيه آمده است: بهترین درود یزدان نثارتان باد که با اندیشه ژرف و همت بلند، رساتر از همه ایرانیان تدبیر وامید را معنا کردید، آنگاه که افزون بر 70 درصد رای تان به نام دکتر روحانی روانه صندوق ها شد و بهترین تحیات الهی ارزانی تان باد که با مدنی ترین روش تعامل مثبت با جهان را فریاد کردید چنانچه که یک روز بعد از رای تان جهان در برابر انتخاب تان سر کرنش واحترام فرود آورد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: سلام برشما هواخواهان اصلاحات و اعتدال وعقلانیت که با انتخاب دکتر روحانی به افراط ، درشتی و تندی و تلخ کامی پایان و پنجره آرامش و عقلانیت براین سرزمین گشودید و خاضعانه از حضور آگاهانه، آرام و امیدوارتان که حماسه سیاسی به تعبیر مقام معظم رهبری را عینیت بخشید تشکر و قدردانی می‌نماییم و خود را در شادمانی سیاسی و شیرینی تحقق اهداف متعالی تان شریک می دانیم و از خداوند متعال مدد می طلبیم تا دولت تدبیر و امید را درتحقق وعده ها و برآورده کردن خواسته های رفع تبعیض یاری دهد.

در بخش ديگري از بيانيه ستاد انتخابات دكتر روحاني در استان كردستان آورده شده است: دست مریزاد مردم آزاده کردستان که در طلوع آفتاب دولت تدبیر و امید، ملت خسته و وامانده امان را یاریگر بودید تا امید و نشاط و سرزندگی را به جامعه برگردانید و فضای یاس وناامیدی را از بن بکنید و منزلت، عزت و کرامت انسان ایرانی را پی افکنید، وظیفه است همه ما که دراین انتخابات، جمهوریت و دموکراسی را مشق کرده، آموزه هایمان در مدارا و رواداری با رقیبان ومخالفان نقشه راهمان کنیم و حقوق اساسی و انسانی همگان درانتخاب آزادانه اشان را ارج نهیم و کرامت شهروندان را پاس داریم.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اینک که نگاه مردم کردستان در تعیین مشی و راهبرد اداره کشور آشکارشده است، زمان زدودن غبار محرومیت از چهره کردستان و دیگر مناطق توسعه نیافته و نابرخوردار ایران عزیز با نقشه راه و راهبردهای دولت تدبیر و امید است و برهمه ماست دولت را دررسیدن به این آرمان بلند برابری خواهانه کوشا یاری کنیم و همه ما همراه دکتر روحانی مجدانه اجرای تعهدات دهگانه دولت تدبیر و امید و نیز تعهدات شخص دکتر روحانی در سفر به کردستان را پیگیریم و می دانیم باید طبق برنامه دولت به اجرای این تعهدات اهتمام کند.

در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: اینک که دولت برابری خواه و ضد تبعیض دکتر روحانی با تعهدات مترقی وانسانی با رای بی نظیر ملت پا در رکاب خدمت می نهد، باشادی و شادمانی همه ایرانیان همراه ، و در راه سعادت ملت همراز و همگام هستیم و دوباره درکمال خضوع و خشوع به عنوان حامیان دکتر روحانی در کردستان از همراهی و همگامی و همفکری و حضور شورانگیز و شوق انگیز و مسئولانه مردم شرافتمند کردستان درانتخابات ریاست جمهوری تشکر و قدردانی می کنیم.