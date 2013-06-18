طرح نشاط معنوی در 34 بقعه متبرکه استان همدان برگزار می شود

حجت الاسلام محمد صالحی در بازدید از خبرگزاری مهر در همدان با اشاره به در پیش رو بودن ایام تعطیلات تابستانی دانشآموزان اظهار داشت: در راستای غنیسازی اوقات فراغت طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با تاکید بر لزوم توجه به نحوه سپری شدن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با توجه به جنگ نرم موجود بر ضرورت برنامهریزی مدون و معنوی در زمینه غنیسازی اوقات فراغت جوانان استان صحه گذاشت.
وی عنوان داشت: طرح تابستانی نشاط معنوی در سال جاری در جوار 43 امامزادگان و بقعه متبرکه استان برگزار میشود.
وی هدف از اجرای این طرح را استفاده از ظرفیت طرح اوقات فراغت دانشآموزان در تعطیلات تابستانی در راستای قطب فرهنگی کردن بقاع متبرکه، بهینهسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان با هدف تقویت بنیه اعتقادی، دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی و سوق دادن نسل جوان به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه عنوان کرد.
صالحی با بیان اینکه برنامهریزی برنامههای فرهنگی، آموزشی و تفریحی در فضای معنوی امامزادگان با شور و نشاط جوانی یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح تابستانی است افزود: طبق برنامهریزی های به عمل آمده 43 بقعه متبرکه میزبان جوانان و نوجوانان استان در طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان هستند.
وی مخاطبان طرح تابستانی نشاط معنوی را دانش آموزان دختر و پسر از سنین هشت تا 18 سال و در سه مقطع ابتدایی، راهنمای و متوسطه دانست و افزود: آموزش قرآن شامل روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم و حفظ قرآن کریم، اعتقادات، داستانهای ائمه معصومین و پیامبران و احکام است که به تناسب سطح و مقطع تحصیلی به شرکتکنندگان تدریس خواهد شد.
صالحی همچنین افزود: دورههای آموزشی که شامل برنامههای ورزشی، هنری و اردویی است در ادامه کلاسهای روزانه برگزار میشود.
وی در پایان سخنان خود عنوان داشت: در راستای پاسخ به شبهات و برگزاری کلاسهای معنوی و قرآنی در طرح نشاط معنوی، تابستان سال جاری تعداد مبلغان دینی در سطح موقوفات و امامزادگان اعزام میشوند.
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