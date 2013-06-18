به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددي صبح سه شنبه در جلسه كارگروه كنترل كيفيت مصالح ساختماني استان با اعلام این مطلب که صدور کالاهای با کیفیت و استاندارد نقش به سزایی در حفظ و توسعه بازارهای صادراتی دارد، گفت: كليه دستگاه هاي اجرايي متولي امر توليد و سرمايه گذاري در جهت ارتقاء كيفيت كالاهاي توليد داخلي و افزايش توان رقابتي آن ها به منظور ايجاد فضاي رقابتي در بين واحدهاي توليدي و رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار بايد همكاري لازم داشته باشند.

وی در ادامه اين نشست از ادارات و نهادهاي مرتبط خواستار مساعدت لازم با واحدهاي توليدي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد برای روز كردن تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي آنها و اعطاي وام هاي تبصره دار و تسهيلات ويژه بانكي به اين واحدها شد.

مددي افزود: تبصره 4 ماده 6 قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد اشعار می دارد در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هايی اجباری اعلام می شود اعطاء هرگونه تسهيلات به واحدهای توليدکننده اين قبيل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآورده ها از طريق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و يا تاييد سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.

وی در ادامه تأکید کرد: سایر واحدهای متقاضی دریافت پروانه بهره برداری نیز پیش از دریافت این پروانه و در مراحل ساخت و راه اندازی، به منظور تأمین زیرساخت های اولیه مانند آزمایشگاه ها و شرایط محیطی، به اداره کل استاندارد معرفی می شوند تا در روند دریافت پروانه آن ها تسریع شود.