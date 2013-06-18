تسهیل هر چه بیشتر روند پذیرش دانشجویان افغان در دانشگاههای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ديدار ارسلان قربانی - قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با نصير احمد نور - سفير جمهوري اسلامي افغانستان در تهران، سفير افغانستان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري موفقيت آميز يازدهمين دور انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت مردم ايران در اين رويداد، بر خلق حماسه سياسي بزرگ ديگر در كارنامه جمهوري اسلامي ايران اذعان كرد.

قرباني نيز مشاركت حداكثري مردم ايران را در اين رويداد، فصل ديگري در تقويت جايگاه ايران در منطقه و جهان دانسته و ابراز اميدواري كرد همچون گذشته، تقويت و گسترش همكاري علمي و دانشگاهي بين دو كشور ايران و افغانستان افزایش یابد.

سفير افغانستان در ادامه اين ديدار بر ايجاد تسهيلات و حمايت هاي لازم از سوي جمهوري اسلامي ايران به منظور اشتغال به تحصيل تعداد بيشتر دانشجويان افغان در دانشگاه هاي ایران تاكيد كرد و خواستار تسهيل هر چه بيشتر در روند پذيرش دانشجويان افغان در مراكز دانشگاهي ایران و ايجاد حمايت هاي بيشتر مالي و بيمه اي ايران در قبال دانشجويان افغان شد.

وی سطح بالاي علمي و فناوري دانشگاهها و مراكر دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران را در منطقه و جهان بسيار حائز اهميت دانسته و وجود تقارب جغرافيايي و مشتركات فرهنگي، ديني و تاريخي بين دو كشور را منشاء و خواستگاه گسترش اين همكاري ها دانست.



