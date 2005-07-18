"رامين ناصر نصير" صندلي اجراي برنامه "دوستانه" را از "غلامحسين لطفي" گرفت

به گزارش گروه تلويزيون "مهر"، سري جديد برنامه "دوستانه" به تهيه كنندگي و كارگرداني "محسن زارعيان" مراحل توليد را سپري مي كند. اين برنامه كه هر شب از شبكه اول سيما پخش مي شود به گفتگو با هنرمندان، خوانندگان، ورزشكاران محبوب مردم مي پردازد.

سري جديد اين برنامه در 50 قسمت 15 دقيقه اي توليد مي شود و"رامين ناصر نصير" جايگزين مجري قبل اين برنامه "غلامحسين لطفي" مي شود.

گفتني است در قسمت اول سري جديد برنامه "دوستانه"، از "غلامحسين لطفي" به عنوان ميهمان دعوت مي شود تا پاسخگوي سوالات مجري باشد. اين برنامه قصد دارد در آينده از "امير كريمي"، خواننده، "مهدي فخيم زاده"، كارگردان، تهيه كننده، فيلمنامه نويس و بازيگر، "مجيد اخشابي"، خواننده، "امير قلعه نويي"، مربي فوتبال"، "رسول خادم" ... دعوت به عمل آورد.

همچنين سريال "اميلي در نيومون" جايگزين سريال "دهكده كوچك" در شبكه اول سيما مي شود. اين سريال ساعت 11 صبح از هفته آينده به روي آنتن مي رود.

داستان اين سريال درباره يك دختر 4 ساله است كه مادرش را ازدست داده و به همراه پدرش زندگي مي كند. از سوي ديگر اين دختر داراي يك قدرت متافيزيكي است كه مي تواند چيزهاي خارق العاده اي را ببيند.

اين سريال توسط "رندي براتساو" و "جورج بلون فلد" كارگرداني شده است.