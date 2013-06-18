سرمایه گذاری 106 میلیاردی خارجی ها در نساجی مازندران

مجید میرجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نصب کامل چهار فاز کارخانه این مجموعه نیاز به جذب چهار تا شش هزار نیروی کار دارد.

وی، بیشترین ارزش افزوده در نساجی را تولید پوشاک عنوان کرد و گفت: بخش ریسندگی شرکت با ظرفیت اسمی هشت تن در روز خریداری شد.

میرجعفری از تخصیص اعتبار 132 میلیون یورویی صندوق ارزی به بانک ملی خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی از اجرای تعهدات خود تنها حدود 28 میلیون یورو را عمل کرده و مابقی را پرداخت نکرده است.

وی از سرمایه گذاری 106 میلیارد تومانی سرمایه گذار ترک در نساجی مازندران خبرداد و اذعان داشت: با گشایش نیافتن ال سی، راه اندازی کارخانه گونی بافی و ورود ماشین آلات آلمانی عملی نمی شود.

وی از مطالبه 12 میلیارد تومانی حقوق، معوقات و سنوات بازنشستگان و پرسنل شاغل این واحد نساجی خبرداد و تصریح کرد: حدود 600 نیروی انسانی باید مطالبات خود را دریافت کنند.

میرجعفری با اشاره به اینکه نساجی مازندران برای احیای دوباره برنامه ریزی شده که نیاز به کمک مسئولان استانی، شهرستانی دارد و برخی از بدنه ها، برنامه و مقاومت هایی برای جلوگیری از سرعت فعالیت آن دارند، اظهار داشت: تمدید ال سی و اصلاح ساختار مالی، سازمانی و پرسنلی مهم ترین دغدغه کارخانجات نساجی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این کارخانه با ظرفیت بیش از 75 و حدود 95 درصد درحال فعالیت است، افزود: با تکمیل ماشین آلات در سالن بافندگی تا پایان تیرماه این بخش نیز با حداکثر ظرفیت فعالیت می کند.



میرجعفری با اشاره به اینکه در بخش ریسندگی با مشکل کمبود قطعات یدکی و تحریم مواجه هستیم، گفت: برای خرید قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات که چندین سال سرویس دهی نشده، بالغ بریک میلیارد تومان هزینه شد.

وی به شرکتهای زیر مجموعه نساجی نظیر کارخانه گونی بافی که صرفا نام و خاطره ای از آن باقی مانده، اشاره کرد و گفت: 43 ماشین پارچه بافی کارخانه شماره دو را به این کارخانه انتقال داده تا خط ریسندگی آن پس از17 سال با هزینه ای بالغ بر 150 میلیون تومان توسط تکنسین های بومی و شرکت در حال راه اندازی شد.

وی بیان کرد: امیدواریم تنها شرکت تولید نخ کنف در ایران را به کارخانجات نساجی مازندران تا شهریور سالجاری انتقال دهیم.

میرجعفری اشاره کرد: مشکل گشایش کمیته اسنادی که متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی علیرغم وعده هایی که داده پیشرفت مثبت برنداشته و سرعت آن بسیار پایین است.

وی بیان کرد: با روند توسعه کارخانه توسط گشایش اعتبار اسنادی، کارخانه نساجی مازندران یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی مهم منطقه می شود که محصولات آن به بازارهای ترکیه و اروپا صادر و به فروش می رسد.