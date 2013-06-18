  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

شماره 71 فصلنامه خردنامه صدرا منتشر شد

شماره 71 فصلنامه خردنامه صدرا منتشر شد

به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا شماره 71 فصلنامه علمي ـ پژوهشي خردنامه صدرا با مدیرمسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين شماره مقالاتي با موضوعات متنوعی به چشم مي خورد. روش‌شناسي نگرش صدرايي به فرايند ادراكهاي عقلي نوشته دكتر ناصر مؤمني، عقل و الوهيت از نگاه رواقيان به قلم سيد محمدرضا حسيني خامنه، تحليل عقلاني وحي با تأكيد بر آراء ملاصدرا نوشته دكتر ‌زهره برقعي‌ و وجود رابط و رابطي و قاعده محمول به قلم دكتر سيدمجتبي ميردامادي از جمله این مقالات است.

جريان‌شناسي و مباني منطقي نسبتهاي چهارگانه نزد منطقدانان مسلمان از دكتر علي اصغر جعفري ولني‌، ديناميك‌ پيوسته‌ ابن‌ سينا در مقابل‌ ديناميك گسسته ارسطو به قلم عباس طارمي و دكتر جعفر چاوشي‌ و بررسي تطبيقي امكان شناخت ذات و حقيقت اشيا از ديدگاه ابن‌ سينا و سهروردي نوشته محمدعلي اخگر و دكتر سيدصدرالدين طاهري‌ از دیگر مقالات این شماره است.

چکیده مقالات شماره های مختلف خردنامه صدرا در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.

کد مطلب 2079204

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