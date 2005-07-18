چهاردهمين شوراي امريكايي كليساي ارتدكس در كانادا آغاز شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين نشست كه در سالن شهر "شرايتن" برگزار مي‌شود، حدود دو هزار نفر شركت مي‌كنند كه شامل اسقف‌هاي اعظم، روحانيان و مردم عادي مي‌شود.



اين نشست كه از روز گذشته آغاز شده است، تا 31 تير ادامه خواهد داشت و به رياست "متروپوليتن هرمن"، اسقف اعظم امريكاي شمالي برگزار مي‌شود.



بر اساس گزارش، پايگاه اينترنتي سازمان ايمان جهاني از تورنتو ، در اين نشست هيئت‌هاي شورا به بررسي مسائل مختلفي همچون سرمايه‌گذاري‌هاي كليسا در توسعه كليساها، تشكيلات روحاني، آزارهاي جنسي، روابط بين‌الاديان و جهاني و تحقيقات سلول‌هاي بنيادين خواهند پرداخت.



شواري امريكايي كليساي ارتدكس بالاترين ارگان قانونگذاري كليساي ارتدكس در امريكاست كه تصميمات آن تنها پس از مورد تاييد قرار گرفتن توسط متروپوليتن و اعضاي شواري كليسايي اسقف‌ها كه وي رياست آن را برعهده دارد، قابل اجرا خواهد بود.

نخستين مبلغان ديني ارتدكس در سال 1794 وارد شهر آلاسكا در امريكا شدند.



بر اساس گزارش موسسه گفتگوي اديان، كليساي ارتدكس امريكا امروزه شامل بيش از 700 ناحيه قلمرو اسقفي، مدرسه علوم ديني، خانقاه راهبان در سراسر امريكا و كانادا مي‌شود كه در سال 1970 وضعيت خودگرداني دريافت كرد.



كليساي ارتدكس امريكا علي‌رغم مستقل بودن از نظر اداري و اجرايي، با ديگر كليساهاي ارتدكس در سراسر جهان مشاركت كامل دارد.

