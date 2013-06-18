تقدیر از نویسندگان بریتانیایی در روز تولد ملکه الیزابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، امسال در این مراسم از 1800 چهره فرهنگی و هنری قدردانی میشود که آلن ماسی، جوآنا هریس نویسنده «شکلات»، کلر بالدینگ نویسنده و برنامهساز تلویزیونی و کوین فیتزجرالد مالک آژانس فروش حق امتیاز کتاب از جمله آنها هستند.
سه نویسنده نام برده شده نشان تقدیر را برای خدماتی که در حوزه ادبیات انجام دادهاند دریافت میکنند.
هریس که نویسنده 15 رمان است، در پیام تشکرش به تاکید بر اهمیت نوشتن پرداخت.
فیتزجرالد برای خدماتی که در صنعت نشر بریتانیا ایفا کرده و امکانات گسترش افکار روشنگرانه را در جهان به وجود آورده، تقدیر میشود.
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