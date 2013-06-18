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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

تقدیر از نویسندگان بریتانیایی در روز تولد ملکه الیزابت

تقدیر از نویسندگان بریتانیایی در روز تولد ملکه الیزابت

کیت موس، رمان‌نویس و بنیانگذار جایزه برای داستان زنان و جکی کالینز نویسنده از جمله نویسندگانی هستند که با اهدای نشان تقدیر ملکه الیزابت در مراسم تولدش، از آنها قدردانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، امسال در این مراسم از 1800 چهره فرهنگی و هنری قدردانی می‌شود که آلن ماسی، جوآنا هریس نویسنده «شکلات»، کلر بالدینگ نویسنده و برنامه‌ساز تلویزیونی و کوین فیتزجرالد مالک آژانس فروش حق امتیاز کتاب از جمله آنها هستند.

سه نویسنده نام برده شده نشان تقدیر را برای خدماتی که در حوزه ادبیات انجام داده‌اند دریافت می‌کنند.

هریس که نویسنده 15 رمان است، در پیام تشکرش به تاکید بر اهمیت نوشتن پرداخت.

فیتزجرالد برای خدماتی که در صنعت نشر بریتانیا ایفا کرده و امکانات گسترش افکار روشنگرانه را در جهان به وجود آورده، تقدیر می‌شود.

کد مطلب 2079242

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