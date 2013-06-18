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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

حجت الاسلام بخشی:

همایش "طلایه داران هدایت" در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

همایش "طلایه داران هدایت" در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری همایش طلایه داران هدایت در شش شهرستان استان خبر داد.

حجت ااسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شش همایش منطقه ای در استان طلایه داران هدایت به منظور آماده سازی و تقویت انگیزه مبلغان اعزامی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در شش همایش طلایه داران 1500 نفر از مبلغان خرسان رضوی شرکت می کنند.

حجت الاسلام بخشي افزود: این همایش ها در شهرستانهای مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، قوچان، سبزوار و نیشابور با حضور مبلغان برگزارمی شود.

وي زمان برگزاری همایش طلایه داران هدایت را نیمه دوم ماه شعبان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی اعلام کرد.

کد مطلب 2079292

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