همایش "طلایه داران هدایت" در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

حجت ااسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شش همایش منطقه ای در استان طلایه داران هدایت به منظور آماده سازی و تقویت انگیزه مبلغان اعزامی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در شش همایش طلایه داران 1500 نفر از مبلغان خرسان رضوی شرکت می کنند.

حجت الاسلام بخشي افزود: این همایش ها در شهرستانهای مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، قوچان، سبزوار و نیشابور با حضور مبلغان برگزارمی شود.

وي زمان برگزاری همایش طلایه داران هدایت را نیمه دوم ماه شعبان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی اعلام کرد.