به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن دوست در اين رابطه اظهار داشت: به مناسبت آغاز سفرهاي تابستانه و معرفي آداب، فرهنگ، هنر و صنايع دستي استان كردستان و دیگر استان هاي كشور، نمايشگاه صنايع دستي و جشنواره فرهنگي، هنري اقوام ايرانی از تاريخ سوم تا دوازدهم تیر ماه سال جاری در پارك ديدگاه سنندج با حضور اداره کل ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری كردستان و استان هاي مختلف كشور برگزار مي شود.

وی افزود: اين جشنواره با همكاري شركت نمايشگاه هاي تصوير هنر نوين و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان و سازمان پارك هاي شهرداري سنندج در پارك ديدگاه برگزار می شود.

معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان هدف از برگزاري اين نمايشگاه و جشنواره را گسترش و ترويج صنايع دستي و معرفي فرهنگ، هنر و آئين هاي محلي سراسر كشور و همچنین فراهم کردن عرصه هاي مناسب براي گذراندن اوقات فراغت مسافران و گردشگران تابستاني و افزايش ماندگاري آنها در استان عنوان کر.

بقعه پير خضر زيارتگاهي به جا مانده از اواخر صفویه

كارشناس حفظ و احياء، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان بیان کرد: بقعه تاريخی پيرخضر بنائی است واقع در روستاي قبا سرخ از توابع شهرستان بيجار كه در اواخر حکومت صفوی احداث شده و مورد احترام و توجه مردم منطقه است.

يدالله زنوري ادامه داد: اين بنا مدفن امام زاده پير خضر بوده و داراي 30 متر مربع زير بنا است كه اصالت و شالوده اصلي آن از نوع بناهاي خشتي بوده و با چهار پايه و يك طاق گنبدی ساخته شده است.

وي گفت: محوطه اطراف اين بناي تاريخي مربوط به هزاره اول قبل از میلاد و قرن ششم تا نهم هجری قمری است که خود از آثار تاریخی شاخص استان است.

منزل جواهري بنايي به جامانده از دوران قاجاريه

كارشناس حفظ و احياء، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان اظهار داشت: يكي از بناهاي تاريخي در سطح شهر سنندج منزل جواهري است که اين بنا متعلق به دوران قاجاريه است و در محله قديمي قلعه چهارلان و در مجاورت بناهاي ارزشمندي چون منزل معتمد وزيري، مسجد وزير و سر درب فهيم واقع شده است.

خبات خليلي یادآور شد: اين بنا در مجاورت پارك شهداء سنندج واقع شده و داراي چشم اندازي زيباست و مساحت اين بنا بالغ بر هزار مترمربع است و از يك سر درب ورودي با آجركاري زيبا و يك ضلع ساختمان با دو اشكوب ساخته شده است.

وي بیان كرد: اين بنا داراي يك ايوان بوده و دو ستون چوبی و اتاق هاي سه دري بر زيبايي فضاي داخلي اين بنا افزوده است، به طوري كه دسترسي به ايوان و اتاق شاه نشين و اتاق سه دري منوط به عبور از دهليزهاي ورودي است.