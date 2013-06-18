400 كيلوگرم مواد غذایی فاسد در رزن كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بيات امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترين فعالیت‌های انجام شده مركز بهداشت رزن در ارديبهشت ‌ماه، تعداد بازديد اكيپ بهداشت محيط را 125 مورد، تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني رزن را 2 هزار و 275نفر و تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني قروه را نيز 4 هزار و 669 نفر اعلام كرد.

رئيس مرکز بهداشت شهرستان رزن همچنين تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني دمق را 4هزار و 942 نفر دانست و افزود: 12 مورد نمونه‌برداري از مواد غذايي و 58 مورد از آب ميكروبي انجام شده است.

بيات گفت: يك هزار و 764 مورد کلر‌سنجی، 9 مورد معرفي به مراجع قضايي، تحویل قلیان‌ها و تنباکوهای ضبط شده در مانور جمع‌آوری قلیان‌ها به استان به ترتیب 70 عدد قلیان و 50 بسته تنباکو از ديگر اقدام‌هاي انجام شده در اين مركز است.

رئيس مرکز بهداشت شهرستان رزن با اشاره به برگزاري سه دوره‌ آموزشي، واكسيناسيون بر ضد‌ حیوان‌گزیدگی را 47 مورد خواند و افزود: مشاوره ازدواج و آزمايش‌ها براي 580 زوج نيز در اين مركز انجام شد.