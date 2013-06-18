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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

در ارديبهشت‌ماه/

400 كيلوگرم مواد غذایی فاسد در رزن كشف شد

400 كيلوگرم مواد غذایی فاسد در رزن كشف شد

رزن – خبرگزاری مهر: رئيس مرکز بهداشت رزن از كشف 396 كيلوگرم مواد غذایی فاسد در اين شهرستان در ارديبهشت‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بيات امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترين فعالیت‌های انجام شده مركز بهداشت رزن در ارديبهشت ‌ماه، تعداد بازديد اكيپ بهداشت محيط را 125 مورد، تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني رزن را 2 هزار و 275نفر و تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني قروه را نيز 4 هزار و 669 نفر اعلام كرد.

رئيس مرکز بهداشت شهرستان رزن همچنين تعداد بيماران پذيرش شده در مركز بهداشتي درماني دمق را 4هزار و 942 نفر دانست و افزود: 12 مورد نمونه‌برداري از مواد غذايي و 58 مورد از آب ميكروبي انجام شده است.

بيات گفت: يك هزار و 764 مورد کلر‌سنجی، 9 مورد معرفي به مراجع قضايي، تحویل قلیان‌ها و تنباکوهای ضبط شده در مانور جمع‌آوری قلیان‌ها به استان به ترتیب 70 عدد قلیان و 50 بسته تنباکو از ديگر اقدام‌هاي انجام شده در اين مركز است.

رئيس مرکز بهداشت شهرستان رزن با اشاره به برگزاري سه دوره‌ آموزشي، واكسيناسيون بر ضد‌ حیوان‌گزیدگی را 47 مورد خواند و افزود: مشاوره ازدواج و آزمايش‌ها براي 580 زوج  نيز در اين مركز انجام شد.

کد مطلب 2079342

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