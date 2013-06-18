شبکه های فرسوده آبرسانی در ورامین اصلاح و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب عامری شهرابی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای چندین عملیات لوله گذاری جداگانه در نقاط مختلف شهر ورامین بیش از یک و نیم کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی طی یک ماه گذشته سال 92 در این شهر انجام شد.

وی ادامه داد: با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و بازسازی شبکه های قدیمی و فرسوده یکهزار و 658 متر لوله گذاری در شهر ورامین اجرا شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران بیان داشت: این طرح آبرسانی در مناطق کاظم آباد، کوی آزادی، دانشسرا و شهرک رضی با استفاده از لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف، به اجرا درآمد.

وی افزود: با اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی در شهر ورامین ضمن کاهش آمار حوادث و شکستگی امید می رود فشار آب در شبکه توزیع شهری نیز به حد مطلوب برسد.

عامری شهرابی همچنین در ادامه از پایان یافتن عملیات حفاری یک حلقه چاه آب آشامیدنی در منطقه یبر شهرستان پاکدشت خبر داد و عنوان داشت: به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز شهروندان پاکدشت و افزایش تولید این مایه حیاتی با توجه به رشد جمعیت در این شهرستان یک حلقه چاه جدید در منطقه یبر حفر شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آزمایش پمپاژ این چاه انجام شده و این چاه به شیوه دورانی حفر و از عمق و آبدهی خوبی برخوردار است و مقدمات بهره برداری از چاه مذکور در حال بررسی و مطالعه است که پس از اجرای خطوط انتقال و جمع آوری آن، به شبکه آبرسانی متصل می شود.