محمد مهدی حیدریان معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی درباره چگونگی مدیریت فرهنگی در دولت یازدهم به خبرنگار مهر گفت: مدیریت فرهنگ یعنی توانمندسازی بنیه فرهنگی مردم، مصونسازی فرهنگی مردم و فرهنگ مردم و در عین حال ایجاد قدرت تعامل مثبت با سایر فرهنگها و یعنی صاحب سهم کردن این فرهنگ در گنجینه فرهنگی دنیا.
وی افزود: لذا قبل از هر مطلبی یک مدیر در حوزه فرهنگ باید اولا تعریف درستی از فرهنگ ارائه دهد و دوم اینکه دیدگاه صحیح نسبت به فرهنگ و فعالان آن داشته باشد و نکته آخر اینکه دارای برنامهای تخصصی برای فعالیت داشته باشد و مدیرانی آگاه و اهل حوزه فرهنگ و توانا در جهت اجرای برنامه مورد نظرش روی کار آورد.
این مدیر سینمایی در پاسخ به این نکته که اعمال سلیقه از سوی وزرای پیشین در حوزههای مختلف همواره مورد انتقاد بوده است نظر شما در اینباره چیست؟ گفت: اساسا مدیر فرهنگی، حافظ حدود و زمینهساز فعالیت براساس اصول فرهنگی مورد نظر قانون است. بنابراین محدوده اعمال سلیقه، تولیدات فرهنگی است که به دستاندرکاران و هنرمندان برمیگردد، نه مدیران.
حیدریان در ادامه صحبتهای خود به وضعیت سینما در دولت دهم اشاره کرد و گفت: بنده حدود سی سال سابقه مدیریت در حوزه سنیما و تلویزیون دارم و این توفیق را داشتهام که دو سال و نیم از عمر فعالیتهای خود را در دوره احمد مسجد جامعی در سمت معاون سینمایی خدمت کنم.
معاون سینمایی دولت هشتم تاکید کرد: از همین رو بنا بر تجربهای که در دوران مدیریت در حوزه سینما داشتم، معتقدم خروج از بحران کار دشواری نیست اما رساندن سینما به وضعیت استقرار همراه با ثبات و دارای قدرت حضور در شبکه سینمایی دنیا، اساس کار است که حداقل به یک دوره چهار ساله کار فشرده همراه با پشتیبانی دولت و مجلس نیاز دارد.
حیدریان دیدگاهش را درباره انتخاب مدیر ارشد سینما در وزارت ارشاد اینگونه بیان کرد: هرچند ممکن است یک سینماگر توانایی لازم برای مدیریت سینما را داشته باشد ولی اساسا اینها لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. اما مدیر سینما علاوه بر اینکه باید حائز شرایط یک مدیر حوزه فرهنگ باشد، به دلیل پیچیدگی ها و چند حوزه ای بودن این هنر و صنعت باید نسبت به ابعاد مختلف فعالیت های سینمایی، هنری، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی اطلاع و برنامه خاص داشته باشد.
مدیر کار گروه سابق سینما در فرهنگستان هنر بزرگترین ضعف در حوزه سینما را نادیده گرفتن سیاستگذاری در دولت دهم دانست و گفت: نادیده گرفتن سیاستگذاری که وظیفه اول نهاد دولتی است و برنامه ریزی و شناخت ارزش تخصص و متخصصان، بزرگترین ضعف در حوزه سینما در دولت دهم بوده است.
حیدریان در پایان عنوان کرد: باید دانست بهرهگیری از هنر مسلط این دوره جهان حق طبیعی مردم، اعتقادات و حوزه فکری مردم و دستاندرکاران و هنرمندان این حوزه است. به همین دلیل باید در این قد و اندازه آن را دید و برای آن برنامهریزی کرد.
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