به گزارش خبرگزاري مهر، مجيد مهر دوست اظهار كرد: از میان دهها مجموعه گرانقدر و بسیار نفیس ضریح پوش های وقف شده به حرم مطهر رضوی که طی دوران گذشته با طرح ها و نقوش بسیار زیبا توسط ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت رضا(ع) اهداء شده است، ضریح پوش (شیروانی پوش) نفیس، هنری و معنوی ارزشمندی از دوره قاجار انتخاب و بر روی ضریح چهارم بارگاه حضرت رضا (ع) در محل گنجینه تاریخ مشهد، موزه مرکزی آستان قدس رضوی در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

مسئول گنجينه تاريخ مشهد سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستانقدس رضوي بيان كرد: این ضریح پوش(شیروانی پوش)از دو ذوزنقه و دو مثلث تشکیل شده است.

مهر دوست گفت: رنگها کاملاً طبیعی بوده و در زمینه اصلی اثر از دو رنگ ارغوانی وسرخابی برروی مخمل راهدار استفاده شده که دور هر قطعه آن با مخمل راه دارلاجوردی تزئین شده است.

وي اظهار كرد: این ضریح پوش توسط آقا علی اصغر ولد مرحوم حاج مصطفی باد کوبه در تاریخ1323 قمری (صد و یازده سال پیش) وقف شده است.

مسئول گنجينه تاريخ مشهد سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستانقدس رضوي با بیان اینکه جنس تار و پود و پرز این اثر از مخمل ابریشمی و رنگ طبیعی گیاهی است و در نوع خود نمونه بوده و قدمت پارچه نیز از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است، افزود: این ضریح پوش به عمل عبدالکریم قاب دوز در دوره قاجار تهیه شده است.

مهر دوست گنجینه تاریخ مشهد را به لحاظ آثار و اشیای منحصر به فرد بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در طول تاریخ یکی ازگنجینه های کم نظیرجهان اسلام که مشتاقان فراوانی از زائران و علاقه مندان به آثار تاریخی، فرهنگی و معنوی دارد عنوان کرد و گفت: در این گنجینه آثار فوق العاده نفیسی مانند وسایل روشنایی، وسایل شستشو و تطهیر حرم مطهر، الواح طلای مربوط به صندوق پوش وضریح اول، درهای قدیمی، قفل ها و کلیدهای حرم و... که علاوه بر قدمت و پیشینه طولانی تاریخی به واسطه اینکه دهه ها و قرن ها در فضای ملکوتی حرم مطهر نصب بوده و مورد استفاده قرارمی گرفته، دارای اهمیت فراوان است.