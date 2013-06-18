برگزاري انتخابات يازدهمين دوره‌ رياست‌جمهوري و مشاركت بالاي مردم در اين انتخابات، نتايجي درخشان داشت كه منجر به خلق حماسه‌ سياسي توسط مردم شد.

رضايت مردم و مسئولين از نحوه‌ برگزاري اين انتخابات، اتفاق مهمي است،اين شرايط فرصتي مغتنم و نعمتي بزرگ است كه تقريبا هيچ‌كس ناراضي نيست و همه از شيوه‌ي برگزاري و حتي نتايج آن ابراز رضايت مي‌كنند.

در خصوص چگونگی این انتخاب و نتایج پس از آن غلامرضا نوري‌علا فعال فرهنگي و سياسي مصاحبه‌اي انجام داده‌ايم و تحليل ايشان از شرايط موجود را جويا شديم.

آرای مردم صیانت و حفاظت شد

مدير مسئول هفته نامه نقدحال و صاحب نظر در مسایل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور و مشاركت مردم در انتخابات را نعمت و هديه خداوند دانست و گفت: انتخابات يازدهم، مصداق واقعي حماسه‌ سياسي بود.

وی افزود: انتخابات يازدهمين دوره‌ رياست‌جمهوري بسيار پاك برگزار شد كه واقعا نظيرش در دنيا به ندرت اتفاق مي‌افتد.

نوری علا ادامه داد: روند و پروسه اجرايي در این انتخابات آنچنان شفاف بود كه به روشني مي‌توان تشخيص داد كه از يكايك آراي مردم به عنوان حق‌الناس حفاظت و صيانت شد.

تمام سلایق در انتخابات یازدهم نامزد داشت/حساسیت به سرنوشت ملی حماسه ساز شد

این تحلیلگر سیاسی گفت: تمام سلايق در اين انتخابات نامزد داشتند كه منجر به مشاركت بالا شد، حتي اگر وزارت كشور تعداد صندوق‌هاي اخذ راي را بيشتر مي كرد آمار مشاركت مردم بالاتر هم مي‌رفت، درست به همين دليل عده‌اي موفق به راي‌دادن نشدند و اين حضور گسترده و حساسيت نسبت به آينده و سرنوشت ملي، حماسه‌ ساز بود.

وی افزود: اما در حواشي انتخابات مباحثي وجود دارد كه جا دارد نسبت به شفاف‌سازي آن از سوي رسانه‌ها، اقداماتي صورت پذيرد.

نوری ادامه داد: يكي از اين حواشي، مطرح كردن نظراتي است كه به دنبال منافع جناحي است و مبناي علمي و جامعه‌شناختي ندارد به دنبال وحدت و ساختن و آباد كردن نيست.

برخی شکست قالیباف را نتیجه عدم اجماع می دانند/ کل آرای جلیلی، ولایتی و قالیباف به 50 درصد نمی رسید

وی تصریح کرد: مثلا برخي شكست قاليباف را نتیجه عدم اجماع اصولگرایان مي‌دانند، نكته جالب اينجاست كه كل آراي قاليباف، ولايتي و حتي جليلي به 50درصد آرا نمي‌رسد و اين موضوع گواه صادقي است كه در صورت انصراف هر يك از سه نفر فوق‌الذكر در نتيجه قطعي انتخابات تغييري حاصل نمي‌شد.

نوری علا گفت: اما انشقاق بين اصولگرايان موضوعي جدي است و نمي‌شود با فرافكني آن را كتمان كرد، مناظرات بين اين كانديداها به روشني گواه گفتمان متفاوت آنها بود.

وی افزود: بزرگان اصولگرايي و صاحبان فكر و انديشه در اين جناح سياسي بايد براي تهديدهايي كه حول جناح آنان وجود دارد، تدبيري كنند و چاره‌اي بينديشند كه چرا مردم آنان را انتخاب نكردند؟

وی ادامه داد: دومين حاشيه غلطي كه به آن پرداخته مي‌شود این است که در واقع هيچ ستادي در استان كرمانشاه و حتي ايران نمي‌تواند مدعي باشد كه با تبليغات علمي و اصولي موفق شده است كه براي كانديدايش راي جمع‌آوري كند، حتي تصور مي‌كنم مسئولين بعضي از ستادها مسئول ريزش راي كانديدايشان بودند.

وی افزود: در خصوص كانديداي منتخب مردم نیز در حقيقت مردم تصميم گرفتند كه به روحاني راي بدهند و اين راي معطوف به فعاليت هيچ كسي نبوده و نيست‌ اما عده‌اي تلاش مي‌كنند تا اين موفقيت ملي را به نام خود به ثبت برسانند چون روحانی در نامه‌اي که به خاتمی نوشته بود اظهار داشت من متعلق به هيچ جریان سیاسی نیستم.

روحانی فردی معتدل و مورد قبول عامه است

نوری علا گفت: حقيقت دارد كه اصلاح‌طلبان آراي خود را به نام روحاني به صندوق‌ها ريختند اما روحاني تعلق جناحي ندارد و خودش هم اذعان كرده است، روحاني در جناح اصولگرايي هم نمي‌گنجد، ايشان شخصيتي معتدل است كه بين اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و عامه مردم مقبول افتاد.

وی افزود: شايد با ورود او به عرصه اجرايي، بتوان جريان جديدي به نام «اعتدال‌طلبي» تعريف كرد چرا که خداوند بزرگ در آيه‌ي 8 سوره مائده مي‌فرمايد:«از اعتدال دوري نكنيد كه اعتدال به تقوا نزديك‌تر است.»

نوری علا تصریح کرد: از تعلقات سياسي ايشان اگر بگذريم، آراي روحاني به هيچ وجه من‌الوجوه به عملكرد اعضاي ستاد او مربوط نمي‌شود، چون تا قبل از انصراف عارف و حمايت خاتمي و هاشمي، روحاني گزينه برتر در انتخاب مردم محسوب نمي‌شد و از اين اتفاق مي‌توان نتيجه گرفت كه تبليغات حول محور روحاني كارآ و كارآمد نبود.

ملت روحانی را نسخه شفابخش مشکلات می داند

نوری علا افزود: دكتر حسن روحاني رئيس جمهور مردم ايران است و ملت تشخيص داد كه او در شرايط حاضر مي‌تواند نسخه‌ درماني مشكلات و بيماري‌هاي حاد امروز ايران باشد.

این تحلیل گر سیاسی و مدیر مسئول هفته نامه نقدحال گفت: شخصيت روحاني در اولين مصاحبه تلويزيوني و اعتراض او به صداوسيما، توجه‌ها را به او جلب كرد، در آخرين مناظره، اشتباه قاليباف در حمله به روحاني و دفاع موثر و منطقي وی، موجب جلوه بيشتر روحاني شد و انصراف عارف مسير عبور را تسهيل كرد و در نهايت حمايت خاتمي و هاشمي هم در جلب آراي مردم كار اساسي را انجام داد.

شایسته سالاری انتظار مردم از دولت آینده/ ملت به دولت آینده اعتماد کرده است

وی در خصوص انتظارات مردم از دولت گفت: با شناختي كه از روحاني حاصل شده است انتظار رفتارهاي معقول و معتدل از ايشان مي‌رود و توقعي كه جامعه از رئيس‌جمهور منتخب دارد استفاده از نيروهاي دانا و توانا فارغ از گرايش‌هاي سياسي و حتي روابط دوستي و شخصي است روحاني بايد بداند كه راي مردم « نه» گفتن به عدم شايسته‌سالاري و اجراي سليقه به جاي قوانين بود كه معيشت مردم را به مضيقه رسانده است.

نوری علا افزود: قطعا وی نبايد از كساني استفاده كند كه در آزمون‌هاي قبلي اين ملت رد شده‌اند، هر چند اين آدم‌ها از نزديكان او باشند ملت به عقلانيت و اعتدال روحاني اعتماد كرده است و اميدواريم كه مردم پاسخ مناسبي از اين اعتماد دريافت كنند.

فرصت های استان کرمانشاه در پس بازی قدرت، قربانی نشود

وی ادامه داد: من شاهد هستم كه در بين مردم نگراني‌هايي در رابطه با استان كرمانشاه و مديريت‌هاي آينده وجود دارد به نظر من اين نگراني‌ها جدي هستند چرا كه تجربه ثابت كرده است معمولا منافع استان در شرايط مشابه، قرباني منافع چند نفر مي‌شود و فرصت‌هاي رشد و اعتلاي استان در پس بازي‌هاي قدرت، از بين مي‌روند.

منافع کرمانشاه در دوره های قبل تامین نشد/ انتخاب مدیران براساس لیاقت و شایستگی باشد

این تحلیل گر سیاسی گفت: در هشت سالي كه گذشت چنين بود و حتي در هشت سال دوران اصلاحات نيز منافع استان کرمانشاه تامين نشد و قبل از آن نيز كرمانشاه، بخشي از يكي از استان‌هاي بزرگ كشور محسوب مي‌شد و تمامي مديران كرمانشاه از استان اصفهان مي‌آمدند.

وی افزود: انتظاري كه مطرح شدن آن، شايد از امروز هم دير باشد، انتظار تلاش فرهيختگان و نخبگان استان براي تامين منافع كرمانشاه با روي كارآمدن مديران توانمند است.

نوری علا ادامه داد: انتظار می روند مدیرانی موفق و کارآمد به روی کار بیایند، هر چند اين مديران بومي نباشند، هر چند اين مديران در ايام انتخابات براي كانديداي ديگري فعاليت كرده باشند.

وی تصریح کرد: اگرچه اعتقاد دارم اگر در بين نزديكان دكتر روحاني شخصيتي لايق و شايسته و توانا براي مديريت استان وجود داشته باشد و بومي هم باشد فرصتي كم‌نظير براي استان فراهم مي‌شود اما بايد توجه كنيم لياقت، شايستگي و توانايي معياري متفاوت از كار كردن در ايام انتخابات براي روحاني است.

بهترین ها را برای کرمانشاه بخواهیم/هم اکنون فرصت جبران مافات است

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: واقعا و از صميم دل آرزو مي‌كنم كه اين بارهمه تلاش كنند تا مشكلات استان برطرف شده و استان در جاده توسعه و رفاه قرار بگيرد و تلاش‌ها معطوف به تخريب يكديگرو گرفتن پست و جايگاه نشود بلكه تلاش كنيم بهترين‌ها را براي كرمانشاه، بخواهيم و اگر خودمان در اين طريق مانع هستيم داوطلبانه كنار برويم و حتي براي جذب مديران شايسته از خودگذشتگي كنيم شايد اين بار فرصت جبران مافات و عقب‌ماندگي‌ها فراهم شد.

مطالبات فراتر از توان دولت ایجاد نکنیم/موفقیت ها از جاده همدلی می گذرد

نوری علا افزود: به نظر مي‌رسد مومنانه باشد كه مديران شايسته و كارآمدي كه هم‌اكنون مشغول خدمت هستند را حمايت كنيم و در ابقاي هر كسي كه شايسته است تلاش كنيم، جستجو كنيم تا شايستگان را بيابيم و مهم‌تر اينكه مطالبات فراتر از توانايي دولت ايجاد نکرده و يار و مددكار دولت باشيم.

وی گفت: توقعاتمان بايد معقول و معتدل باشد، صبر و حوصله به خرج دهيم تا انشاالله دولت جديد بتواند بر مصائب و مشكلات فائق آيد، قبل از اينكه از دولت توقع داشته باشيم كاري برايمان انجام دهم، بينديشيم ما چه كاري براي موفقيت دولت انجام مي‌دهيم.

این تحلیل گر سیاسی در پایان گفت: شايد مصائب اين چند سال موجب شده باشد تا فراموش كنيم كه موفقيت از جاده همدلي مي‌گذرد و همدلي كردن از منفعت‌طلبي و خودخواهي و فرصت‌طلبي، فاصله‌اي بعيد دارد و دست به دست يكديگر بدهيم و اين انتخاب حماسي را به فرصتي براي آباد كردن ايران و رفاه و امنيت ايراني تبديل كنيم.