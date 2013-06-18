محمد رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون‏های نیم سال دوم سال تحصیلی 92 - 91 با تغییرات فراوانی برای دانشجویان و خانواده پیام نور همراه بود که از جمله این تغییرات می‏توان به برگزاری امتحانات بدون کاغذ در ۵۰۶ مرکز و واحد پیام نور و برگزاری آنلاین این امتحانات در مراکز و واحدهای این دانشگاه اشاره کرد.

وي بيان داشت: دانشگاه پیام نور میبد آزمون بیش از دو هزار و 320 دانشجوي خود را به صورت الكترونيكي و با استفاده از 42 دستگاه رايانه برگزار كرد.

رئيس دانشگاه پيام نور ميبد بيان كرد: دانشگاه پیام نور تنها ارگانی است که این امکان را دارد و از ترم‏های بعدی بیشتر آزمون‏ها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وي از جمله مزایای این شیوه برگزاري آزمون به صرفه‏جویی در زمان، هزینه‏های کاغذ و تکثیر برگه‏های امتحانی اشاره کرد.

رشيدي با بيان اينكه در امتحانات بدون کاغذ، سئوالات یکسان است اما ترتیب چینش سئوالات و حتی گزینه ها روی هر سیستمی متفاوت است، افزود: در حالت عادی دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند نمرات آزمون‌های خود را پس از ۲۴ تا 72 ساعت در سیستم گلستان مشاهده کنند که از دیگر تغییرات این نیم سال تحصیلی می‏توان به اعلام نتایج برخی از آزمونها قبل از خروج داوطلب از محل امتحان اشاره کرد.