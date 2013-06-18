تولید 2 کتاب مهدویت همزمان با ایام شعبانیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری در مصاحبه مطبوعاتی که پیش از ظهر سه شنبه در سالن مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد؛ اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ مهدویت و پاسخ گویی به شبهات 2 کتاب "زندگی مهدوی در سایه دعای عهد" نوشته حجت الاسلام قرائتی و "اشباح انحراف" از سوی این مرکز تولید و منتشر شد.



معاون تبلیغ مرکز تخصصی مهدویت افزود: این مرکز از سال 80 توسط حجت الاسلام قرائتی و با نظارت مقام معظم رهبری فعالیت خود را آغاز کرد و فعالیت در عرصه تبلیغ و ترویج مهدویت را به عنوان هدف برنامه خود در پیش گرفت.



وی ادامه داد: دوره های مهدویت در سه بخش در این مرکز به علاقه مندان ارائه شده و با تربیت افراد متخصص در راستای پیش بردن برنامه ها و جشنواره های مهدویت به عنوان مشاور و کارشناس از این افراد استفاده می شود.



معاون تبلیغ مرکز تخصصی مهدویت بیان کرد: با تعامل و همکاری رسانه ها با این مرکز برنامه هایی درمدت 2 تا 15 دقیقه با موضوع مهدویت تولید شده که در ایام شعبانیه و مناسبت های دیگر از صدا و سیما پخش می شود.



حجت الاسلام نصوری عنوان کرد: اعزام کارشناس مهدویت به صورت عمومی و متخصص در ایام شعبانیه به مراکز استان ها آغاز شده و در این رابطه 300 متخصص و 2 هزار کارشناس عمومی به کار گرفته شده است.



معاون تبلیغ مرکز تخصصی مهدویت یادآور شد: از آغاز فعالیت این مرکز 2 هزار و 500 نفر در مباحث مهدویت دوره های تربیت مربی را سپری کرده اند و 2 هزار نفر آن ها در نمایشگاه ها، غرفه های پاسخ گویی به شبهات و در رابطه با شخصیت و ویژگی های امام زمان (عج) به مخاطبان مطلب ارائه می کنند.

