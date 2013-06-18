بیماری خطرناک و نوظهور دامی در کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پور جعفر ظهر سه شنبه در نشست خبری هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، تاکید کرد: در خصوص بیماری های دامی که وارد کشور می شود بحث پایش بسیار مورد توجه است زیرا باید در مرحله اول آگاهی های لازم را به دست آورد.

وی تصریح کرد: با تحقیقات انجام شده در حال حاضر هیچگونه بیماری نوظهور و خطرناک دامی در کشور وجود ندارد البته باید مراقب بود که دام های بیمار قاچاق وارد کشور نشود.

این استاد دامپزشک تاکید کرد: حدود 65 بیماری مشترک انسان و دام وجود دارد که مهمترین آنها بیماری سل، انواع انگل، تب مالت و... است.

پورجعفر با اشاره به اینکه نوع تغذیه دام با استفاده از نان خشک نادرست است، گفت: کپک های نان های خشک می تواند انگل های فراوانی را وارد بدن دام کند که این نوع میکروب ها با حضور در زنجیره غذایی دام می تواند برای انسان نیز مشکل آفرین باشد.

وی تاکید کرد: کپک های نان خشک پس از ورود به زنجیره غذایی دام در مدت زمان طولانی باعث بروز سرطان در انسان می شود.

تب کریمه از بین نرفته است

این استاد دامپزشک در ادامه سئوالات خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تب کریمه کنگو در کشور، گفت: این بیماری کنترل شده اما از بین نرفته است.

پور جعفر تصریح کرد: این بیماری نوعی تهدید همیشگی است و باید مراقب بود که ورود دام های قاچاق به کشور باعث توسعه مجدد این بیماری نشود.

وی در خصوص فروش گوشت های زرد نیز تاکید کرد: باید نظارت بر کشتارگاه ها بیشتر شود که خوشبختانه طی سال های اخیر نظارت دامپزشکی توسعه یافته و از طرفی خود مردم نیز باید برای خرید گوشت مکانهای دارای مجوز را انتخاب کنند.

پور جعفر تصریح کرد: گوشت زرد دارای سم بالایی است که مردم باید به این نکته در هنگام خرید گوشت توجه داشته باشند.