پیشنهاد وزیر کار به مدیرکل ILO/ اولین دیدار وزرای کار ایران و مصر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی در اجلاس وزرای کار کشورهای آسیا و اقیانوسیه گفت: ارتقاء مهارت ها نیازمند تدوین سیاست های منسجم و معطوف به نیازهای بازار کار و فن آوری های نوین است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به تداوم بحران اقتصاد جهانی و افزایش بیکاری، موضوع توسعه مهارت ها و قابلیت های اشتغال برای بحث و تبادل نظر در این نشست، موضوعی بسیار مهم و اثرگذار در تحولات بازار کار و به طور کلی اقتصاد جهانی است که نیازمند توجه بیش از پیش تمامی مسئولان و صاحبنظران ذیربط است.

وی افزود: توسعه فناوری ها و تغییرات شگرف برآمده از آن بر تحولات بازار کار جهانی تاثیرات عمیقی نهاده است. به دنبال تحولات شگرف فن آوری رویکرد کشورها عموما از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده و هم اکنون یادگیری مادام العمر به سرعت در حال نهادینه شدن است.

عباسی بیان داشت: فناوری ها و تقاضاهای نوین باعث می شود تا برخی مهارت های سنتی بازار کار به سرعت قدیمی و منسوخ شوند لذا فراهم آوردن امکانات آموزشی برای توسعه مهارت های جدید و افزایش مستمر سطح مهارتهای نیروهای کار و به خصوص جوانان مانع از بیکاری طولانی مدت و همچنین اشتغال ناقص شده و اشتغال و پایداری بنگاه های اقتصادی را تضمین خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه توسعه مهارت ها همچنین در ارتقا بهره وری اقتصادی و توسعه پایدار نقش اساسی ایفا خواهد کرد گفت: عدم تکافوی تحصیلات و مهارت ها، اقتصاد کشورها را به دور باطل تحصیلات کم، بهره وری اندک و درآمد نازل نگاه خواهد انداخت. بنابراین ضرورت دارد استراتژی های مناسبی برای ارتقا مهارت ها و همچنین تسهیل دسترسی همه آحاد یک جامعه به مهارت های مورد نیاز بازار کار طراحی شود.

وی گفت: آنچه در این بین نیازمند توجه ویژه است سنخیت و همگونی عرضه و تقاضای مهارت ها در یک بازار کار است. بر این اساس ضرورت دارد نیازهای واقعی مهارتی بازار کار با توجه به معیارهای عینی و استوار شناسایی و تعیین شوند. بی شک نظام های اطلاعات بازار کار در این خصوص نقش محوری ایفا می نمایند، بنابراین دولت ها باید بر هرچه غنی تر ساختن این نظام ها و گسترش پوشش اطلاعاتی آن ها بیش از گذشته تاکید کرده و بر تحقق آن اهتمام ورزند.

عباسی ارتقاء مهارت ها را نیازمند تدوین سیاست های منسجم، هم افزا، معطوف به نیازهای بازار کار و فن آوری های نوین دانست و گفت: سیاست های توسعه مهارتی باید بخشی از مجموعه استراتژی های کلی توسعه و اشتغال باشند تا با اتکای بر آن بتوان انسجام سیاستی و اثرگذاری هر چه بیشتر آنها را تضمین نمود.

وی افزود: چالش مهم پیش روی دولت ها برای نیل به انسجام سیاستی در این عرصه، نهادینه ساختن تمهیدات و ترتیباتی است که وزارتخانه های ذیربط، کارگران و کارفرمایان و موسسات آموزشی بتوانند به طور موثر به نیازهای در حال تغییر آموزشی و مهارتی جامعه پاسخ دهند. به این منظور ضرورت دارد بین ارائه دهندگان مختلف آموزش های مهارتی همچون موسسات آموزشی، بنگاه های اقتصادی، مدارس و دانشگاه ها همکاری و تعامل سازده ای پدید آید تا یک مسیر یادگیری منسجم و سازگار به وجود آید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: در آستانه ورود به سال 2015 با کمال تاسف هنوز جهان موفق به تحقق آرمان های والا و انسانی هزاره در زمینه امحاء فقر و بیکاری و بی سوادی نشده است. بنابراین مایلم از جناب آقای گای رایدر، مدیرکل سازمان جهانی کار به سبب توجه شایسته سازمان به مقوله اهداف توسعه جهانی پس از سال 2015 تشکر و قدردانی کنم و پیشنهاد نمایم در بسته مربوطه جایگاه ویژه ای به موضوع توسعه مهارت ها و قابلیت اشتغال اختصاص یابد. ضمنا از برنامه های اصلاحات ایشان استقبال نموده و آمادگی همه جانبه وزارت متبوع خود را برای پیشبرد اهداف طراحی شده اعلام می نمایم.

عباسی ضمن اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران نقشه جامع علمی کشور با مشارکت بسیاری از دستگاه ها و خیل عظیمی از صاحبنظران طراحی و تدوین شده است گفت: از سوی دیگر نظام جامع مهارت و فناوری نیز تهیه شده و وزارت تحت هدایت اینجانب در تلاش است تا به همکاری و همراهی دیگر دستگاه ها و نهادهای ذیربط موجبات تحقق و پیاده سازی آن را فراهم آورد. خاطر نشان می سازد همراستایی و هماهنگی این دو سیاست راهبردی که ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند مورد توجه و اهتمام دست اندرکاران مربوطه بوده است، به منظور انسجام سیاستی در زمینه توسعه مهارت ها، تاسیس سازمان ملی مهارت از دیگر اقدامات مهم وزارت متبوع اینجانب بوده است.

وی افزود: شبکه سازی ذینفعان فعال در نظام آموزش مهارتی، افزایش ظرفیت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، مؤسسات و مراکز آموزشی و توسعه توانمندی های نوآوری و فناوری ملی در زمره اقداماتی است که آن سازمان در تحقق نظام جامع مهارت و فناوری و زیرنظام های آن شامل نظام آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه ای، و نظام احراز شرایط صورت داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: امید است با توجه ویژه به توسعه و ارتقاء آموزش ها، مهارت ها، تحصیلات و یادگیری مادام العمر، دور باطل اشاره شده جای خود را در سراسر جهان به دور ارزشمند بهره وری بیشتر، اشتغال کمی تر و کیفی تر و رشد درآمد و توسعه دهد.

ملاقات عباسی با همتایان خود در حاشیه اجلاس

همچنین در خبر دیگری آمده است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه صد و دومین کنفرانس بین المللی کار با وزرای کار کشورهای افغانستان، عراق، مصر و مالزی دیدار کرد و پیرامون توسعه و تعمیق روابط دو جانبه گفتگو نمود.

وی در دیدار با وزیر کار کشور افغانستان به همکاری ها اخیر بین دو کشور اشاره کرد و گفت: دو کشور با اشتراکات فرهنگی مذهبی و جغرافیایی مشترکی که دارند همکاری های زیادی را بایستی به عمل آورند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دانش و تجربه خود را در اختیار برادران و خواهران خود قرار دهد تا از این طریق نیز نقشی در توسعه حرفه آموزی و اشتغال در افغانستان ایفا کند.

عباسی از اینکه مراکز بهزیستی ایجاد شده در افغانستان فعال هست ابراز خرسندی کرد و افزود: باید مکانیزمی تعریف کنیم که کارشناسان دو کشور تماس دائمی با هم داشته باشند و زمینه های همکاری های دو کشور همسایه فراهم شود.

دیدار با وزیر مار افغانستان

خانم "افضلی" وزیر کار افغانستان هم در این دیدار از کمک های جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تشکر و قدردانی کرد و خواهان گسترش هر چه بیشتر روابط بین دو کشور شد.

وزیر کار همچنین در دیدار با "الربیعی" وزیر کار عراق، از اجرایی شدن تفاهم نامه امضاء شده بین دو کشور ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: اخیرا ما میزبان دو گروه از مربیان عراقی (یک گروه 60 نفره و یک گروه 32 نفره) بودیم و آموزش ها به خوبی برگزار شد.

وی ضمن اشاره به اینکه اینجانب شخصا در مراسم اختتامیه حضور داشتم و گواهی پایان دوره را اهدا کردم گفت: یک گروه از بهزیستی عراق در دوره های آموزشی در تهران شرکت داشتند و در زمینه مسائل بانکی و روابط کار نیز طرح‌هایی ارائه شده است و بزودی دوره ها برگزار خواهد شد.

عباسی ادامه داد:روند همکاری ها رو به گسترش است و امیدواریم که با گسترش آن به حضور بخش خصوصی کشور و استفاده از پتانسیل بالایی که در این زمینه وجود دارد شتاب بیشتری به همکاری ها بدهیم. "الربیعی" وزیر کار عراق نیز از همکاری های صورت گرفته بین دو کشور ابراز خرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد.

دیدار با وزیر کار عراق و مصر

وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین با وزیر کار مصر نیز دیدار داشت و یادآور شد: این دیدار اولین ملاقات رسمی وزرای کار دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. وی ادامه داد: موضوع اشتغال و حرفه آموزی و نیز حمایت اجتماعی از نیروی کار مواردی هستند که برای اشتغال و توسعه پایدار اهمیت حیاتی دارند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران تجربیات مفیدی در همه این زمینه ها دارد و آمادگی داریم با کشورهای دوست در این زمینه ها همکاری کنیم و بر این اساس با هرگونه همکاری با کشور شما استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در زمینه های بین المللی و منطقه ای موضوعات همکاری زیادی وجود دارد که می توانیم در مورد آن کار کنیم. عباسی گفت: امیدوارم دیدارها و ملاقات ها در سطح مقامات و کارشناسان دو کشور صورت گیرد تا زمینه های مورد علاقه همکاری مشخص شود. وزیر کار مصر نیز از ملاقات صورت گرفته ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: چالش های زیادی در مسیر همکاری بین دو کشور وجود دارد.

دیدار با وزیر کار مالزی و مدیرکل سازمان جهانی کار

عباسی همچنین در دیدار با وزیر کار مالزی اظهار داشت: از نظر ما زمینه های بسیاری برای بسط همکاری ها بین دو کشور وجود دارد. وزارت تحت سرپرستی اینجانب که اخیرا از ادغام 3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختار جدیدی یافته است، حیطه کارکرد بسیار وسیعی دارد. ما آمادگی داریم تجارب خود را در اختیار کشورهای دوست قرار دهیم.

وزیر کار مالزی نیز اظهار داشت: هم اکنون دانشجویان ایرانی بسیاری در کشور مالزی مشغول تحصیل هستند و اعلام آمادگی کرد تا در زمینه های گوناگون کار با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشند.

عباسی همچنین با "گای رایدر" مدیرکل سازمان بین المللی کار ملاقات کرد که در آن پیرامون اقدامات و طرح های اخیر سازمان بین المللی کار و گسترش همکاری های آن سازمان با جمهوری اسلامی ایران گفتگو شد.