ذخیره آب 36 سد کمتر از 30 درصد/ کرج و لتیان پُرآب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته 3 سد بوكان، بارون و بافت در حال سرريز گزارش شده اند. 51 درصد از كل ورودي های آب به مخازن سدهای کشور و 45 درصد از کل آب های خروجی از سدها در هفته گذشته متعلق به استان خوزستان بوده است.

هم اکنون 36 سد کشور از جمله سدهای لار، بارزو، خدا آفرين، سيمره، ساوه، 15 خرداد و ملاصدرا كمتر از 30 درصد حجم خود ذخیره آب دارند. همچنین 26 سد کشور با کاهش 20 درصدی حجم آب در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته مواجه هستند که سدهای سفيدرود، لار، طالقان، ساوه، اكباتان، آبشينه، چاه نيمه 4، دوستي، خداآفرين و سيمره از آن جمله محسوب می شوند.

در پایان هفته گذشته، 32 سد از جمله گلستان 1 و 2، كوثر، دز، كارون 3 و 4، حسنلو، دولت آباد، لتيان، شهيدعباسپور و كرج افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند.

37 سد کشور در زمان حاضر از افزايش 20 درصدی ورودي آب در مقایسه با زمان مشابه سال قبل برخوردار هستند که سدهای بارون، كرخه، دز، كارون 4، استقلال، پيشين، جگين، كوثر و 15 خرداد از آن جمله محسوب می شوند.

همچنین 51 سد کشور در زمان حاضر با کاهش 20 درصدی ورودي خود در مقایسه با زمان مشابه پارسال مواجه هستند که سدهای سفيدرود، لار، شهيد رجایي، طالقان، تهم، گاوشان، قشلاق، بوكان، درودزن، ساوه، كرج، لتيان، چاه نيمه ها، دوستي و كارده از آن جمله محسوب می شوند.