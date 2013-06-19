به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آنیل لالوانی مجری این تحقیقات از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک، می گوید چاقی در نوجوانان با بروز کاهش شنوایی حسی به تمامی فرکانس ها یا گستره فرکانسی که انسان توانایی شنیدن آنها را دارد، مرتبط است.

به گفته وی کاهش شنوایی حسی، به دلیل آسیب دیدگی سلول های مویی گوش داخلی ایجاد می شود.

این مطالعات حاکی از بالاترین نرخ برای کاهش شنوایی فرکانس پایین است؛ یعنی 15.16 درصد از نوجوانان چاق دچار کاهش شنوایی فرکانس پایین هستند این مشکل در 7.89 درصد در نوجوانانی که چاق نبودند دیده شد.

افرادی که دچار کاهش شنوایی در فرکانس پایین هستند نمی توانند صداهایی را در فرکانس هاس دو هزار هرتز و پایین تر بشنوند. این افراد ممکن است هنوز بتوانند صداهایی را در فرکانس بالاتر که گستره شنوایی معمولی است یعنی از 20 هرتز تا 20 هزار هرتز را بشنوند.

اغلب این افراد هنوز می توانند صدای حرف زدن انسان را بشنوند اما ممکن است در شنیدن صدا ها در جاهای شلوغ دچار مشکل شوند.

به گفته دانشمندان این نتایج از نظر سلامت عمومی اهمیت بسزایی دارد. چرا که تحقیقات پیشین نشان داده بود 80 درصد از نوجوانان دچار کاهش شنوایی، از مشکلات شنوایی خود بی اطلاع هستند و نوجوانان چاق باید تحت غربالگری منظم شنوایی قرار داشته باشند از این رو این مشکل آنها می تواند به منظور پیشگیری از بروز مسایل شناختی و رفتاری به طور مناسب درمان شود.

نتایج این تحقیقات درنشیه Laryngoscope منتشر شده است.



