مسئول اجرایی سی و یکمین جشنواره مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزان خراسان رضوی، در حاشیه مراسم پایانی در مجتمع اردویی فرهنگی کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: مسابقات مذکور طی چهار مرحله آموزشگاه، شهرستان یا منطقه‌ها، استان و کشوری برگزار می‌شود که الان در مرحله استانی هستیم.

رمضان‌علی محمدزاده اظهار داشت: بخش پسران جشنواره از 26 تا 28 خردادماه و بخش دختران از 29 تا 31 خردادماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از این جشنواره چهار گروه سرود تلفیقی، سنتی، تئاتر عروسکی و صحنه‌ای به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مرحله کشوری در رشته‌های انفرادی آثار در مرحله بازبینی است که هنوز اعلام نشده چند نفر منتخب شده‌اند.

نامبرده یادآور شد: در بخش پسران 24 گروه سرود و 24 گروه تئاتر و بالغ بر 800 دانش‌آموز در رشته‌های ادبی، پژوهشی و هنرهای دستی شرکت کرده‌اند.

مسئول اجرایی جشنواره با یادآوری مشکلات مالی اداره‌کل در تأمین هزینه‌های مسابقات در عین‌ حال، گفت:60 میلیون تومان اعتبار برای هدایای دانش‌آموزان در مرحله استانی و 200 میلیون تومان اعتبارات برای دو جشنواره تخصیص یافت.

محمدزاده اظهار کرد: دانش‌آموزان زاوه با 120 نفر و ناحیه دو مشهد و گناباد به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم رده تیمی را به دست آوردند.

وی با اشاره به اینکه آثار برگزیده به صورت CD فیلم‌برداری به تهران ارسال می‌شود، اطلاع داد: در مکاتبات مختلف با وزارتخانه امتیازاتی برای دانش‌آموزان برتر همسطح با جشنواره خوارزمی در نظر گرفته شده ولی هنوز عملی نشده است.

سی و یکمین جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزان خراسان رضوی با حضور هزار و 200 نفر پسر و هزار و 500 نفر دختر برگزیده در چهار رشته هنرهای آوایی، نمایش، ادبی و پژوهشی و هنرهای دستی و تجسمی در نیشابور به کار خود پایان داد.