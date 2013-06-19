شوراها هویت اصیل شهرها را حفظ کنند/ بافتهای تاریخی از گزند تخریب در امان بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، تا چندی دیگر شوراهای مختلف شهر و روستا وارد دوره چهارم فعالیت خود می شود. شوراها که از تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت شهر و روستاها هستند همواره یکی از اهداف مهم خود را توسعه و همگانی کردن خدمات رسانی به مردم قلمداد می کند.

اما در این میان باید توسعه ای مد نظر قرار گیرد که به هویت تاریخی و تمدنی هر منطقه آسیبی وارد نکند و نمودهای عینی این هویت که در آثار تاریخی و میراث فرهنگی نهفته هست نیز دستخوش تغییرات نشود.

در این رابطه علاقمندان، فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی فارس از اعضای شوراهای جدید انتظار دارند به بهانه توسعه شهری هویت اصیل مناطق مختلف را دستخوش آسیب نکرده و بافتهای تاریخی شهرها و روستاها را اسیر طرح های غیر کارشناسانه و سلیقه ای نکنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخاب اعضا جدید برای حضور در یکی از اصلی ترین نهادهای مدیریت شهری در سطح شهرها و روستاهای استان فارس، این امید و انتظار را به وجود آورده که با عبرت آموزی از تجربه های گذشته، نگرشی تازه و مبتنی بر حفظ بافت های پرارزش تاریخی در سطح شهرها و روستاهای استان دنبال شود و ادبیاتی تازه در این خصوص در بدنه شهرداری ها نهادینه شود.

محسن عباسپور افزود: لزوم پرداختن و اهتمام جدی اعضا جدید شوراهای اسلامی شهر و روستای استان فارس به مسائل مرتبط با بافت های تاریخی به هیچ وجه نبايد به عنوان یک بحث عادی قلمداد شود زيرا با نگاهی به تخریبهای سالهای اخیر در حوزه بافتهای تاریخی شهرهای استان و مشاهده حجم گسترده تخریب های صورت گرفته، به وضوح شاهد حذف تدریجی هویت از شهرهای تاریخی استان هستیم به گونه ای که امروز باید اعلام كرد نفس هویت تاریخی شهرهای فارس به شمارش افتاده است.

وي با بيان اينكه حفظ این هویت تاریخی حداقل چیزی است که از اعضا جدید شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان فارس انتظار می رود، بيان كرد: این نهاد به عنوان نهادی موثر در تصمیم گیریهای حوزه شهری و روستایی می تواند شهرداری بدون التزام به هویت تاریخی را به سازمانی مدافع تاریخ و هویت شهروندی تغییر دهد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون اظهار داشت: این موضوع آنجا اهمیت خود را بیش از پیش نشان می دهد که نگاهی به تخریبهای تکان دهنده اخیر در بافتهای تاریخی شهرهای فارس بیندازیم طی سالهای اخیر و با گسترش روند شهرگرایی و شهرنشینی و تأکید بر نوسازی بافتهای شهری، بناهای تاریخی واقع در شهرهای تاریخی فارس متحمل خسارت های جبران ناپذیری شدند که از جمله آنها می توان به تخریب خانه های قدیمی و چند مغازه ثبت شده در فهرست آثار ملی در شهرستان کازرون، خانه تاریخی پیمان و بزرگترین بادگیر شهرستان جهرم، حوض ماهی و حمام تاریخی میون در شهرستان فسا و گسترده ترین این تخریب ها هم در بافت تاریخی شهر شیراز اشاره كرد.

عباسپور ادامه داد: با این وجود چنانچه شوراهای اسلامی شهرها، به ویژه در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند بتوانند تعاملی اصولی و منطقی با سازمان میراث فرهنگی و همچنین نهادهای غیردولتی فعال در این حوزه ها داشته باشند می توانند به عنوان کلیدی ترین نهاد در کنترل و جلوگیری از تخریب بافت های تاریخی ایفای نقش کنند.

وي گفت: به استناد مشاهدات میدانی و همچنین گزارشهای متعدد، موج تخریب بافت های تاریخی در سطح روستاهای واقع در استان فارس به مراتب بیشتر از شهرها بوده و طی سالهای اخیر به دلایل متعدد، خانه ها و بناهای ارزشمندی در سطح روستاهای استان متوجه تخریبهای جبران ناپذیری شدند که در این خصوص نیز چنانچه شوراهای اسلامی روستاها تأمل بیشتری بر لزوم حفظ هویت تاریخی روستاهایشان داشته باشند، می توانند از روند رو به رشد این تخریب ها جلوگیری کنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: بدون شک تصمیم گیری در شهرداری های شهرهای جدید با شهرداریهای شهرهایی که دارای هویت تاریخی هستند، کاملا متفاوت است و در این میان فیلتر و چشم نظارتی شورا می تواند تقویت کننده ی این مهم باشد.

وي بيان كرد: به هر حال انتظار می رود اعضا شوراهای جدید اسلامی شهرها و روستاهای استان فارس به ویژه در شهرستانهای شیراز، کازرون، لار، جهرم، فیروزآباد و... توجهی ویژه به حفظ هویت تاریخی شهرها که منجر به تقویت هویت شهروندان نیز می­شود داشته باشند تا از این طریق ضمن جلوگیری از تداوم تخریب در بافت های تاریخی و پیشگیری از تخریب اسناد هویتی مردم فارس، به دنبال راه هایی براي معرفی بیشتر آنها و ترغیب شهروندان به حفاظت از این آثار پرارزش باشند.